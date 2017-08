Ny dansk landechef i SAS Institute - kommer fra konkurrent

SAS Institute har ansat en ny dansk landechef, der kommer fra en tilsvarende stilling hos konkurrenten Qlik.

SAS Institute har netop ansat en ny dansk landechef. Det er Henrik Ernlund, der sætter sig i chef-stolen.Hidtil har Keld Zornig både fungeret som landechef for SAS Institute i Danmark og som vice president for den nordiske region, men nu bliver det Henrik Ernlund, der får ansvaret for at sikre vækst i den danske del af forretningen.Keld Zornig beholder det nordiske ansvar og titlen som vice president.Det oplyser SAS Institute til Computerworld.Henrik Ernlund har tidligere været sales director for financial services i SAS Institute, men i foråret 2014 skiftede han til en stilling som landechef i Qlik i Danmark.Den stilling har han nu sagt farvel til for igen at vende tilbage til SAS Institute, denne gang som landechef.I den nye stilling får han et dedikeret fokus på den offentlige sektor, herunder ikke mindst sundhedssektoren, som er et af de hurtigst voksende markeder for analytics-løsninger.Henrik Ernlund har en Executive MBA fra Copenhagen Business School og har tidligere blandt andet været salgsdirektør i BEC.