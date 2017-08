Ny formand til Rådet for Digital Sikkerhed: It-sikkerhedschef skal styrke Danmarks arbejde med it-sikkerhed

Rasmus Theede stopper som formand i Rådet for Digital Sikkerhed. Afløseren er nu på plads.

Annonce:



Annonce:

Det bliver it-sikkerhedschef Henning Mortensen fra Brødrene A & O Johansen, der bliver ny formand for Rådet for Digital Sikkerhed.Han overtager formandsposten efter Rasmus Theede, der har fået nyt job i Bruxelles og derfor både forlader sin stilling i CSC og formandposten i Rådet for Digital Sikkerhed.Henning Mortensen blev valgt til posten ved en ekstraordinær generalforsamling den 1. august.“Henning har igennem mange år været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat og har bl.a. stået bag en række vejledninger om informationssikkerhed til danske virksomheder.""Senest har han skrevet et værktøj, som skal hjælpe virksomhederne med at dokumentere deres efterlevelse af persondataforordningen. Henning var en af stifterne af Rådet,” oplyser Rådet for Digital Sikkerhed.Her løfter den nye formand samtidig lidt af sløret for, hvad han vil fokusere på:”Jeg ønsker at forsætte den linje, som er blevet lagt gennem de seneste år, hvor Rådet deltager i den brede politiske debat og hjælper med at skabe værktøjer og rådgivningsmateriale, som kan anvendes af borgere, virksomheder og myndigheder,” lyder det fra Henning Mortensen.”I efteråret vil Rådet især have fokus på persondataforordningen, som fylder rigtig meget for alle sikkerhedsprofessionelle i disse år. Vi håber at kunne bidrage til, at virksomheder og myndigheder får redskaber til at efterleve de krav, som stilles til behandling af personoplysninger.”Rasmus Theede, nu forhenværende formand, tiltræder 1. august styillingen som direktør for Privacy and Security ved Digital Europe i Bruxelles.“Rådet takker ved samme lejlighed Rasmus Theede for hans store indsats for at højne sikkerheden i det danske samfund med bl.a. undervisning om sikkerhed i folkeskolen, Codex, og skabelsen af Sikkerhedstjekket sammen med Erhvervsstyrelsen.”