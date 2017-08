Morgen-briefing: Tidligere Google-ansat dansker står bag nyt system til produktinformation / Taletid bliver stadig mindre vigtigt for danskernes valg af mobilabonnement / S bakker op om at give forsvarets hackerenhed større beføjelser

Tidligere Google-ansat dansker står bag nyt system til produktinformation. Taletid bliver stadig mindre vigtigt for danskernes valg af mobilabonnement. S bakker op om at give forsvarets hackerenhed større beføjelser.

Godmorgen. Så nåede vi fredag, og her er det hurtige nyhedsoverblik fra Computerworld.Morten Hellesøe Poulsen har tidligere været ansat hos Google, og det skinner igennem den PIM-løsning, hans start-up-firma Plytix sendte på gaden ved årsskiftet, skriver Børsen.Han har stiftet firmaet sammen med spanieren Alex Lopez, som han arbejdede sammen med hos Google.PIM betyder Product Information Management, og det cloudbaserede system fra Plytix giver virksomheder mulighed for at placere alle deres produktinformationer med tilhørende videoer, billeder og så videre ét sted, som virksomhederne så kan dele med kunder, partnere og hvem der ellers har brug for det.Fidusen ved det cloudbaserede system er, at det kan tilgås fra en browser, og at opdateringen af produktoplysningerne kan synkroniseres med alle øvrige forretningssystemer. På den måde behøver man kun opdatere oplysningerne ét sted, som så afspejles i lagersystemet, økonomisystem, annonceplatform og hos forhandlerne, skriver Børsen.Løsningens Google-inspiration kan ses mulighederne for at analysere brugen af data fra systemet. For eksempel hvor mange gange et produkt er vist på tværs af alle de webshops, der trækker på data fra systemetVirksomheden har lige nu ti ansatte, som alle er medejere. Produktet er især et hit hos designtunge virksomheder som Eva Solo og Rosendahl, skriver Børsen.Danskerne bruger i stadig mindre grad deres mobiltelefon til at tale i. I hvert fald er taletid nu kun det fjerde vigtigste punkt, når vi skal vælge et mobilabonnement, viser en undersøgelse, som Søndagavisen har fået foretaget af YouGov.61 procent af danskerne peger på god netværksdækning, som det absolut vigtigste, mens 30 procent peger på fri sms og mms. På tredjepladsen med 28 procent kommer mængden af data.Kun 13 procent peger på mængden af taletid, og ekstra services som login til diverse streamingtjenester peger kun 12 procent på som vigtigt.Undersøgelsen omfatter svar fra 1.016 respondenter, som kunne give op til to svar.I går kom det frem i Berlingske, at regeringen pønser på at ændre lovgivningen, så den giver Center for Cybersikkerhed udvidede beføjelser i kampen mod cyberspionage og cyberkriminalitet.Sikkerhedseksperten Peter Kruse fra CSIS sagde til Berlingske, at det kan ende med noget, der ligner totalitær overvågning. Center for Cybersikkerhed vil i følge forslaget blandt andet få adgang til danskernes private data, heriblandt sundhedsdata, og enheden vil få mulighed for selv at hente dem.Men regeringen har tilsyneladende flertal for at give hackerenheden flere beføjelser.Socialdemokratiets forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen siger til DR Nyheder, at det kan blive nødvendigt at give myndighederne flere beføjelser til at overvåge på trods af, at det betyder mere overvågning af privatpersoner.“Hvis vores energiforsyning eller sundhedsområdet bliver angrebet, vil det give store problemer for samfundet og for den enkelte,” siger Henrik Dam Kristensen.Socialdemokratiet er også parat til at afsætte flere midler til Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed i det kommende forsvarsforlig.