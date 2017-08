WannaCry-helt anholdt for at stå bag frygtet bank-malware

Sikkerhedseksperten Marcus Hutchins verdenskendt for at stoppe et globalt ransomware-angreb. Nu er han selv anholdt og mistænkt for at stå bag en udbredt malware, der stjæler bankkunders brugeroplysninger.

Marcus Hutchins (th) på scenen i København.

For mindre en tre måneder siden blev den nu 23-årige sikkerhedsekspert Marcus Hutchins hyldet i sikkerhedskredse verden over.Ved at registrere et specifikt domæne havde han sammen med sine kollegaer stoppet spredningen af ransomware-angrebet WannaCry, og han blev blandt andet fløjet til København med kort varsel for at fortælle sin historie på en stor sikkerhedskonference.Onsdag stod det dog klart, at amerikansk politi ikke ser Hutchins som en helt. Han blev anholdt på vej hjem fra Las Vegas, hvor han havde deltaget i hacker-konferencen Defcon, og han er nu anklaget for at have skrevet bank-malwaren Kronos.Kronos dukkede op i 2014, og den bruges til at stjæle brugbare oplysninger som adgangskoder fra bankkunder, og det otte sider lange anklageskrift hævder altså, at Marchus Hutcins står bag softwaren.Anholdelsen af Marcus Hutchins har vakt harme i internationale sikkerhedskredse, og den amerikanske juraprofessor Orin Kerr fra George Washington University forholder sig også yderst skeptisk til anklagen.Han hæfter sig ved, at anklageskriftet ikke nævner noget om, at Hutchins skulle have brugt Kronos til noget kriminelt.”Det er ikke en forbrydelse at skabe malware. Det er ikke en forbrydelse at sælge malware. Det er en forbrydelse at sælge det med henblik på at bistå andre i deres forbrydelse. De må have noget mere, ellers løber denne her sag ind i juridiske problemer,” siger han til Wired