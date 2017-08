Stort netværksnedbrud sender it-systemerne til tælling på en stribe danske hospitaler

Region Hovedstaden er fredag ramt af et omfattende it-nedbrud, der giver store problemer med it-systemerne på alle hospitaler.

Artikel opdateres. Se seneste opdatering nederst.

Der er cirka 39.400 medarbejdere i Region Hovedstaden, der arbejder på blandt andet Rigshospitalet, Hvidovre, Herlev, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospital.

Patienter og medarbejdere på samtlige hospitaler i Region Hovedstaden er fredag formiddag ramt af et stort it-nedbrud.Det erfarer Computerworld, der har haft en reporter på Hvidovre Hospital tidligt fredag morgen."Vi har haft et netværksnedbrud siden klokken 07:20," oplyser Region Hovedstadens talsperson til Computerworld."Det har ramt vores pc'er, Sundhedsplatformen, vores telefoni og vores call centre.""Vi har lokaliseret fejlen og er ved at komme op igen," lyder det videre fra Region Hovedstaden, der dog på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse, hvornår systemerne på hospitalerne igen kører normalt.Region Hovedstadens talsperson fortæller samtidig til Computerworld, at det endnu ikke vides, om problemerne også har ramt planlagte operationer, men at det som udgangspunkt ikke formodes at være tilfældet.Vores reporter på stedet fortæller, at patienter, der er mødt ind for eksempelvis at få taget en blodprøve, bliver sendt hjem igen, fordi der ikke er adgang til de nødvendige systemer.Samtidig kan man på blandt andet Hvidovre Hospital se følgende besked på en af afdelingerne:meddeler Region Hovedstaden via Twitter