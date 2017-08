Virksomheder mister milliarder: Så meget har Petya og WannaCry kostet

Flere store virksomheder er i gang med at opgøre, hvor meget de har mistet på de seneste store cyberangreb. Og selvom hackerne kun tjener mindre beløb, betyder det økonomisk tab i milliardklassen for ofrene.

1,9 milliarder kroner. Så meget har Petya-angrebet kostet i tabt salg i 2017. I en enkelt virksomhed.Den europæiske bygge-gigant Saint Groban vurderer at have mistet salg for omkring 250 millioner euro på grund af Petya, og selvom hackerne bag cyberangrebene Petya og WannaCry kun vurderes at have tjent lidt over en million kroner, så er udgifterne enorme for de ramte virksomheder.Ifølge Bloomberg har den tyske kosmetik-gigant Beiersdorf mistet 35 millioner euro på Petya-angrebet, der satte 17 af virksomhedens fabrikker og 160 kontorer ud af spillet.”Vi har arbejdet dag og nat, 24 timer i døgnet over hele verden på dette her,” siger Beiersdorf CEO Stefan Heidenreich.Også den britiske virksomhed Reckitt Benckiser, der står bag et udbredt kondom-mærke, blev også hårdt ramt af Petya, der nedlagde 15.000 af firmaets bærbare computere og 2000 servere.Derfor har Reckitt Benckiser barberet 90 millioner pund af de forventede salg i 2017.Danske Maersk var blandt de virksomheder, der blev hårdest ramt af Petya-angrebet. Virksomhedens operationer i hele verden blev påvirket, og af den såkaldte ”operational update” kan man læse, at Maersk stadig arbejder på at komme helt tilbage i normal drift.Mærsk har ikke selv meldt noget ud om, hvor meget Petya har kostet virksomheden, men analysehuset Alpaliner vurderer, at den danske rederigigant kan have mistet mere end 330 millioner kroner i tabte ordrer.





