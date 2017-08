Tech-guru bag gennembrud: Opladelige alkaline-batterier er meget smartere end litihium-ion

Bill Joy er en af stifterne af Sun Microsystems og en fremtrædende tech-guru i Silicon Valley. Han er formand for det selskab, som netop har præsenteret den nye batteriteknologi. Foto: YouTube

Lithium-ion er tidens absolut foretrukne batteriteknologi, men en amerikansk tech-guru mener, at opladelige alkalinebatterier er et meget bedre alternativ. Teknologien blev præsenteret forleden.

Opladelige alkalinebatterier er et meget bedre produkt end de lithium-ion-batterier, som for eksempel holder liv i dagens smartphones, laptops og elbiler.Det mener Bill Joy ifølge Bloomberg . Han er kendt som en tech-guru i Silicon Valley og var medstifter af Sun Microsystems. Her var han med til at udvikle eksempelvis operativsystemet Solaris, SPARC microprocessor-arkitekturen og programmeringssproget Java.Nu er han formand for bestyrelsen i firmaet Ionic Materials , som forleden demonstrerede det, firmaet selv kalder “verdens første faste polymer-elektrolyt, som virker ved stuetemperatur”.Fordelen ved den nye teknologi er, at batterierne kun vil koste en brøkdel af det, lithium-ion-batterier gør. Samtidig er de meget mere sikre og kan lagre mere energi.Lithium-ion-batterier har været årsag til flere alvorlige brand-ulykker - for eksempel i de legendariske Samsung Galaxy Note 7-smartphones, som blev trukket tilbage fra markedet af samme grund.“Folk har åbenbart ikke været klar over, at man kunne gøre alkalinebatterier genopladelige,” siger Bill Joy til Bloomberg.Han erkender, at den nye teknologi endnu ikke er klar til kommerciel brug, men det kan ske inden for fem år, mener han.Ifølge Bloomberg er det en væsentlig udfordring for nye batteriteknologier, at prisen på lithium-ion-batterier falder voldsomt. Fra 2010 til 2016 er prisen ifølge en analytiker faldet med 73 procent.Du kan se en demo af, hvor sikker Ionic Materials batteriteknologi er i videoen herunder: