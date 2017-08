GlobalConnects kæmpe-opkøb af Nianet skal nu granskes af konkurrencemyndighederne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør nu klar til at se nærmere på GlobalConnects annoncerede planer om at overtage Nianet.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

I slutningen af juni annoncerede GlobalConnect, at virksomheden har tænkt sig at købe Nianet. Det kan du læse om her De to danske selskaber har hidtil hver især ejet egne fibernet og datacentre og leveret bredbånd, hosting og cloud-services til danske erhvervskunder.Med en sammensmeltning håber GlobalConnect og Nianet at kunne stå endnu bedre og stærkere på markedet - ikke mindst i konkurrencen med TDC.Både Nianet og GlobalConnect har over de seneste år haft stor succes på markedet.GlobalConnects opkøb af Nianet kommer da også efter, at Nianet med 2016-regnskabet leverede det bedste regnskab i selskabets historie.Nianets omsætning steg i 2016 til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015. De 150 Nianet-medarbejdere leverede samtidig et driftsresultat, der steg med 44 procent i forhold til året før til nu 101 millioner kroner. Årets resultat efter skat blev et plus på 18,5 millioner kroner.GlobalConnect havde i 2016 en omsætning på 607 millioner kroner, og de 260 medarbejdere leverede et driftsresultat på 230 millioner kroner, mens bundlinjen blev et overskud på 38 millioner kroner.Hvis GlobalConnect køber Nianet, bliver der skabt én langt større spiller, der vil stå markant bedre i konkurrencen med TDC.Købet er dog også af så stor en betydning, at det skal godkendes af de relevante konkurrencemyndigheder, før det kan blive en realitet.Det er det vurderingsarbejde, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu gør klar til at gå i gang med.På styrelsens hjemmeside er netop offentliggjort en status i sagen med blandt andet følgende budskab:“Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ridser i teksten op, hvordan de to selskaber er skruet sammen og hvilke ydelser og produkter, de leverer på markedet.Herefter skriver styrelsen følgende:“Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 15. august 2017.”