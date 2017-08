Kæmpe it-nedbrud sendte danske hospitaler i nødprocedure: Her er årsagen til problemerne

Region Hovedstaden har netop udsendt en orientering om det omfattende it-nedbrud, der fredag har skabt store it-problemer og også sendte en stribe hospitaler i nødprocedure.

Mens nedbruddet stod på, kunne man på blandt andet Hvidovre Hospital se denne besked på en af afdelingerne.

Da hospitalerne i Region Hovedstaden tidligt fredag morgen blev ramt af et omfattende it-nedbrud, gik hospitalerne med det samme i nødprocedure.Det oplyser Region Hovedstaden i en orientering om nedbruddet, der skabte store problemer på alle hospitaler i Region Hovedstaden fredag morgen og formiddag.“Region Hovedstadens hospitaler gik med det samme til nødprocedure, hvor man sikrer sig, at livsvigtige behandlinger gennemføres og akutte patienter får behandling,” lyder det nu fra regionen.Fejlen opstod klokken 07:20, og selvom det, som Computerworld har beskrevet her , gav store it-mæssige problemer på alle hospitalerne, var fejlen faktisk allerede lokaliseret klokken 08:20.“Fejlen blev hurtigt lokaliseret og klokken 8.50 var størstedelen af fejlen håndteret, mens f.eks. Labka (røntgensystemet) og login til Sundhedsplatformen fortsat var påvirket.““Samtlige systemer, på nær login til Sundhedsplatformen, fungerede igen klokken ca. 9.15. Klokken 10.00 var alle systemer oppe at køre igen,” lyder det i orienteringen fra Region Hovedstaden.Region Hovedstaden forklarer i den netop offentliggjorte orientering også, hvordan problemerne opstod. Det var en fejl i en central netværkskomponent, der satte gang i det hele.“Netværksnedbruddet skyldtes en fejl, som opstod i forbindelse med en standardændring af en central netværkskomponent, der skulle foretages i dag af en ekstern leverandør mellem klokken 7.00 og 7.30,” oplyses det.“Denne type ændring er foretaget adskillige gange tidligere og anses som lavrisikoarbejde. CIMT vil nu gå proceduren igennem for at sikre sig, at fejlen ikke opstår igen.““Det er endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne af netværksnedbruddet, men alle hospitaler går til nødprocedure, hvor man sikrer sig, at livsvigtige behandlinger og procedurer bliver gennemført. Det kan blandt andet indebære, at man noterer på papir i stedet for digitalt, ligesom offline nødcomputere bliver taget i brug.”Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, beklager samtidig fejlen og de problemer, patienter, pårørende og personale har oplevet fredag.“Vi beklager naturligvis meget, hvis patienter og pårørende har oplevet uro og ekstra ventetid.”“Fra min side skal der lyde en kæmpe tak til vores dygtige personale, som har løftet opgaven flot og løbet de ekstra meter, der skulle til for at komme igennem en hektisk formiddag,” udtaler koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling.