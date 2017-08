Routere og WiFi-netværk er det rene guf for it-kriminelle: Hver anden bruger skifter aldrig adgangskode

Den står helt galt til med sikkerheden på de trådløse netværk. Ny undersøgelse viser, hvordan forbrugerne behandler deres vigtige adgangskoder.

Der er ikke noget at sige til, at it-kriminelle igen og igen forsøger at angribe via trådløse routere i ikke mindst private hjem og mindre virksomheder og organisationer.Ofte er sikkerheden på routerne nemlig direkte elendig - og det handler ikke bare om, at de indeholder sårbarheder, der enten ikke findes en patch til, eller hvor ejeren bare ikke lige har haft tid til at installere patchen.Den står nemlig også helt galt til med den adgangskode, der giver adgang til selve WiFi-netværket.Over halvdelen af forbrugerne ændrer aldrig den adgangskode, som det trådløse netværk kommer med fra starten af, når man køber routeren.Det skriver britiske V3.Det er en undersøgelse fra elektronikforhandleren Reichelt Elektronik, der har leveret dataene, og den konkluderer, at hele 55 procent af de voksne forbrugere i Storbritannien holder fast i den adgangskode, der er forudindstillet.Hvad værre er: 15 procent af de 1.000 respondenter svarer, at de slet ikke har nogen beskyttelse af netværket.Samtidig fremgår det af undersøgelsen, at kun ganske få anvender to-faktor-sikkerhed, og at kun 22 procent ændrer adgangskoden mere end en gang hvert andet år.V3 beretter også, at en del af forklaringen kan være, at forbrugerne ganske enkelt ikke ved, hvordan man gør. Kun 24 procent svarer nemlig, at de kender til fremgangsmåden, mens 13 procent ved, hvordan man skjuler netværkets SSID.