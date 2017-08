Pas godt på dit NemID: Disse fup-beskeder er i omløb netop nu

It-kriminelle forsøger i øjeblikket at narre danske NemID-brugere. Se fup-beskederne her.

Fup og fiduser. Det er, hvad der er tale om med flere nye 'NemID-beskeder', der i øjeblikket er i omløb.Det er nemlig på ingen måde officielle beskeder fra Nets eller bankerne, der bliver udsendt.I stedet er det it-kriminelle, der - igen - forsøger at udnytte det faktum, at NemID er noget, alle danskere kender til, hvorfor en mail eller sms med NemID-oplysninger har det med at fange forbrugerne med paraderne nede.Blandt andet kan man lige i øjeblikket risikere at modtage nedenstående e-mail, hvor emnefeltet indeholder beskeden:“Din NemID-konto er låst for din sikkerhed”Derudover indeholder den besked, Computerworld er i besiddelse af, denne ordlyd:ID Kontrol1 Log på selvbetjening2 Upload dine NemID nøglekort med engangskoder (papkort)3 Godkendelse skal ske senest 24 timer efter afsendelseHer er 'Log på selvbetjening' et link, som man skal undgå at klikke på, ligesom den opmærksomme NemID-bruger nok vil have regnet ud, at man bestemt heller ikke skal give sig til at uploade billeder af nøglekortet.Samtidig med denne email er der i øjeblikket også en snyde-sms i omløb.Nets og DigstStatus har således udsendt en advarsel om denne sms, der også går efter NemID-brugerne. Her skal man heller ikke driste sig til at klikke på linket.