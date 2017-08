Ny funktion i Skype: Overfør penge til dine kontakter under en samtale

Microsofts Skype åbner op for, at brugerne kan overføre penge til hinanden under en samtale.

Sådan ser det ud, når man sender penge med Paypal via Skype.

Der kommer stadig flere muligheder for at foretage betalinger og overføre penge via mobilen.Nu får Skype- og Paypal-brugerne også en helt ny mulighed. De to tjenester har nemlig indgået et samarbejde, der skal gøre det let at overføre penge som Paypal-bruger direkte fra Skype-appen.Det meddeler Skype i et blogindlæg “Hos Skype arbejder vi hårdt for at gøre dit liv lettere og mere effektivt. Derfor har vi udviklet 'Send Money’, en Skype-funktion, der gør det muligt for dig at overføre penge via den seneste Skype mobil-app med Paypal, mens du er midt i en samtale.”Microsoft forklarer, at det eksempelvis kan være praktisk, hvis man lige skal have afregnet med en ven, man har været i biografen med, eller hvis andre har lagt ud for en gave eller lignende.Funktionen findes kun i mobilappen. Her kan man nu, mens man har gang i en samtale, swipe til højre og vælge Send Money.22 lande har i øjeblikket adgang til denne funktion, skriver Microsoft.Danmark er endnu ikke med på listen, men det er eksempelvis Finland, Tyskland og Holland, så det er næppe utænkeligt, at Send Money via Skype på et tidspunkt også kommer her til landet.