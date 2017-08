Vigtigt TDC-regnskab: Der er udsigt til nye tab hos pressede TDC - her er forventningerne

TDC præsenterer i denne uge sit halvårsregnskab. Her kan du se forventningerne.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

TDC bliver ved med at kæmpe en hård kamp på det danske telemarked, og forud for selskabets halvårsregnskab, der udkommer torsdag, er der ikke stor tiltro til, at skuden for alvor er blevet vendt i retning af vækst-land.Som vi skrev her til morgen, er flere store investorer skuffede over TDC-topchef Pernille Erenbjergs præstationer , og heller ikke aktieanalytikerne ser specielt positivt på udviklingen i TDC forud for det vigtige regnskab.Sydbank skriver i en analyse, at estimeringen nu er, at der vil være tilbagegang på alle de vigtige regnskabsposter i TDC, og at det samtidig rammer TDC, at den norske krone er svækket - TDC er nemlig altid meget afhængig af resultaterne i den norske del af koncernen.“Prognosen for 2017. Vi ser risiko for, at TDC vil sænke EBITDA-prognosen i forbindelse med 2. kvartalsregnskabet drevet af svækkelsen af norske kroner," lyder det fra Sydbank.Sydbank estimerer, at TDC’s omsætning med regnskabet for årets andet kvartal vil være faldet med 2,9 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Resultat af primær drift ventes at gå tilbage med 11,6 procent og nettoresultatet med hele 17,3 procent.Tager man et konkret forretningsområde som Erhverv, forventer Sydbank, at der vil være tale om et omsætningsfald på syv procent i andet kvartal 2017.Sydbank forventer samtidig, at TDC vil have mistet 20.000 fastnetkunder i kvartalet, mens der vil være et kundetab på 7.000 mobilkunder.Hvad angår mobilforretningen er der dog også positive nyheder for TDC, vurderer Sydbank:“Til gengæld indregner vi en stigning på 2 kr. i ARPU i mobiltelefoniforretningen i forhold til niveauet i 2. kvartal 2016 drevet af prisstigninger på mobilabonnementerne.""Samlet set betyder det, at vi estimerer en omsætningsvækst på 1,8% inden for mobiltelefoni i forhold til 2. kvartal 2016.”