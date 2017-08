Ny formand for Rådet for Digital Sikkerhed: Her er de vigtigste sikkerheds-temaer lige nu

Den nye formand for Rådet for Digital Sikkerhed vil øge fokus på privatpersoners it-sikkerhed. For at hjælpe danske virksomheder.

Henning Mortensen er ny formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Rasmus Theede stopper som formand efter to år, for at hellige sig sin nye post hos brancheorganisationen Digitaleurope i Bruxelles.

“Vores arbejde med private borgere gavner bestemt også virksomhederne. Bedre privat sikkerhed betyder jo færre maskiner til for eksempel botnet, så det er i alle professionelle organisationers interesse, at højne danmarks generelle it-sikkerhed.”Henning Mortensen afløser den kendte sikkerhedsmand Rasmus Theede som formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og et hans store fokusområder som formand bliver at hjælpe private borgere med at få styr på sikkerheden.Der er ingen privatpersoner blandt rådets betalende medlemmer, da individuelle borgere har slet ikke mulighed for at melde sig ind.Men Henning Mortensen finder det alligevel naturligt i virksomhedernes interesse at skabe bedre it-sikkerhed hos borgerne. Selvom det ikke bliver let.“Det er enormt svært, simpelthen fordi borgerne er så forskellige. De har vidt forskellige kompetencer, og både lysten til og muligheden for at investere i sikkerhed varierer enormt meget,” siger han til Computerworld og tilføjer, at rådet særligt vil fokusere på børn og unges færden på internettet.Der skal sættes ind over en bred kam, men jeg vil fortsætte rådets fokus på børn og unge - forhåbentlig i samarbejde med myndigheder, der har nogle ressourcer.”Henning Mortensen er til daglig it-sikkerhedschef i virksomheden Brdr. A&O Johansen, der sælger materialer til byggebranchen.Derudover er han kendt for sin viden om EUs nye persondataforordning, og det bliver da også et område, han kommer til at prioritere i Rådet for Digital Sikkerhed.“Noget af det, jeg gerne vil gøre i rådet, er at skabe nogle værktøjer og vejledninger på vegne af virksomhederne. Det kan for eksempel være en online-test, der kan fortælle en virksomhed, om den skal udnævne en DPO,” siger han med henvisning til, at visse typer virksomheder ifølge persondataforordningen har pligt til at have en såkaldt “Data Protection Officer”.Henning Mortensen har tidligere udviklet et gratis værktøj til små virksomheder, der via en række spørgsmål i et regneark fortæller virksomheden, hvad den skal gøre for at efterleve de nye regler.At blive “compliant” som det hedder på persondata-engelsk.Værktøjet er siden blevet downloadet mere end 10.000 gange på knap tre måneder, og derfor vil den nye formand også bruge Rådet for Digital Sikkerhed til at udbrede endnu flere værktøjer.Virksomhederne skriger på lavpraktisk hjælp, mener han.“Men det kræver udviklingskompetencer, som jeg ikke har. Så vi skal have nogle flere medlemmer, så vi kan få en bedre økonomi og ansætte et lille sekretariat, der kan drive udviklingen," siger Henning Mortensen og appellerer til alle virksomheder om at melde sig ind i rådet."Forhåbentlig vil de virksomheder, der har gavn af vores arbejde, tænke, at når de bruger de værktøjer, rådet og jeg stiller til rådighed, så kan de også godt finde de 6000 kroner, det koster at bidrage.”