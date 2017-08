Kæmperegning til Mærsk: Cyberangreb kan koste mere end to milliarder kroner

Mærsk blev hårdt ramt af sommerens Petya-angreb, der påvirkede forretningen i hele verden. Og regningen kan løbe op i et milliardbeløb.

A.P. Møller-Mærsk var den virksomhed i Danmark, der blev hårdest ramt af sommerens Petya-angreb, og mere end en måned efter angrebet, arbejder Mærsk stadig på at komme helt tilbage til normal drift.Angrebet har betydet tabt salg for mange ramte virksomheder, og ifølge en række analytikere bliver det rigtig dyrt for den danske rederi-gigant. The New York Times har gennemgået analytikernes bud på omkostningerne ved angrebet, og ifølge visse analytikere kan Mærsk ende med en regning på 2,8 milliarder kroner.De mest positive analytikere vurderer, at cyberangrebet ”kun” kommer til at koste Mærsk lidt over 300 millioner kroner, og i gennemsnit vurderer de adspurgte analytikere, at Petya kommer til at koste Mærsk mellem 630 millioner og 1,6 milliarder kroner.Den danske Mærsk-analytiker Morten Imsgard fra Sydbank er enig i, at der er venter en regning til Mærsk, men han vil ikke forsøge at sætte tal på.”Men vi har fået regnskaber fra andre selskaber, der har været ramt, og de beretter, at det har kostet salg og indtjening. Så der er en regning, der skal betales,” siger han til Ritzau og tilføjer, at man ikke har nogen køreklar metode til at udregne tab ved hackerangreb.”Det er ikke noget, vi har beskæftiget os med. Men foråret har budt på to storeangreb, så det er nok noget, vi bliver nødt til at forholde os til.”Mærsk afviser at kommentere på omkostningerne ved hackerangrebet før virksomheden fremlægger kvartalsregnskab 16. august.