4.650 personer har stemt: Her er resultatet af afstemning om MobilePay, Apple Pay, det mobile Dankort og alle de andre løsninger

Apple Pay kommer til Danmark i 2017, men MobilePay har allerede et solidt forspring hos danskerne.

Apple Pay er på vej til Danmark, og dermed får danskerne endnu en løsning til mobilbetalinger. Afstemning viser, hvilke løsninger 4.650 Computerworld-læsere foretrækker.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Danskerne mangler efterhånden ikke løsninger til at kunne klare betalinger og pengeoverførsler fra mobilen.MobilePay har længe været den mest brugte løsning herhjemme, men den er langt fra den eneste.Det mobile Dankort og senest Apple Pay er et par af de andre muligheder. Sidstnævnte bliver lanceret i Danmark her i andet halvår 2017, kunne Apple meddele i sidste uge:Den nyhed har mange Computerworld-læsere vist en stor interesse for via vores onlinedebat.Nogle læsere ser frem til at kunne anvende Apple Pay i Danmark. Andre undrer sig mere over, hvad vi overhovedet skal bruge Apples løsning til, når vi allerede har masser af muligheder for at kunne foretage mobilbetalinger.For at løje stemningen for Apple Pay og de andre løsninger, oprettede vi i sidste uge en afstemning på Computerworld.dkHer stillede vi spørgsmålet: “Hvilken betalingsløsning forventer du primært at anvende i de kommende år, når du handler i fysiske butikker og webshops samt skal overføre penge?”Det spørgsmål valgte hele 4.650 læsere at svare på via afstemningen.Ikke så overraskende står MobilePay stærkt hos danskerne. Denne løsning ender med at få næsten 40 procent af stemmerne.Til gengæld er det interessant at se, at der faktisk er flere, der forventer at anvende Apple Pay end det mobile Dankort.Det almindelige betalingskort og netbank-apps er samtidig en uhyre stærk kombination, som mere end hver fjerde respondent forventer at anvende i de kommende år som den primære løsning til at handle og overføre penge.Undersøgelsen er et fingerpeg om, hvordan de forskellige løsninger står hos Computerworlds læsere. Med 4.650 stemmer er det den mest populære afstemning på Computerworld i mange år.Herunder er det præcise resultat af afstemningen. Du kan også læse de mange interessante kommentarer i debatten om mobilbetalinger, som du finder i selve afstemnings-artiklen her.