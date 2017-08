Firefox satser stort på nyt produkt: Nu skal Google Chrome vippes af pinden

Efter flere år på hælene satser Mozilla med ny stil og splinternyt produkt på en gang for alle at komme på omgangshøjde med Google Chrome. Gør dig klar til Firefox 57.

Mozilla-browseren Firefox har tabt markedsandele i årevis - især til Googles Chrome-browseren, som i dag sidder på mere end halvdelen af det globale browsermarked, mens Firefox kun sidder på cirka 10 procent.Men nu skal det være slut, lyder det fra Mozilla, der - igen - vil forsøge at komme på omgangshøjde med Chrome.Våbnet kommer til at hedde Firefox 57.Den kommende version af Firefox bliver lanceret 14. november.Den ser dagens lys, efter at selskabets udviklere har arbejdet på en omfattende opgradering af browseren og dens funktioner.Firefox 57’s betydning for Mozilla understreges af, at Mozilla internt har droppet den søde lille Firefox-figur rullet om en blå klode, som ellers siden 2003 er blevet anvendt som logo for browseren.Til præsentationen i sidste uge for selskabets 1.200 medarbejdere blev Firefox 57 ifølge CNet repræsenteret af en robotlignende Iron Man-figur ved navn Mark 57.Der er med andre ord krigsstemning i Mozilla. Det er knald eller fald og nu eller aldrig, at Chromes dominans skal knækkes.Mozillas udviklingsafdeling har arbejdet på Firefox 57 i mere end et år, og selskabet er nu klar med de første testversioner, hvilket blev markeret med taler og festivias i selskabets hovedkvarter i Mountain View i USA - ikke langt fra Googles hovedkvarter.“Det bliver et big bang. Vi vil vinde en masse brugere tilbage,” lød det her fra Mozilla-topchef, Chris Beard.Problemet for Mozilla og Firefox er ikke mindst, at Firefox’ i forvejen meget lille markedsandel på næsten ligger i pc-markedet.For på smartphones verden over anvender næsten ingen Firefox som browser. På begge markeder er den klart største browser Chrome - langt foran de nærmeste konkurrenter.Internt forlod selskabets medstifter og direktør, Brendan Eich, selskabet for et par år siden. Han har nu lanceret en ny konkurrent, browseren Brave, som du kan læse mere om her:Hovedfokus har under udviklingsarbejdet været på browserens hastighed.En af forbedringerne bliver Stylo-teknologien, der sætter fut i formatterings-processerne i browseren, mens den såkaldte Quantum Flow-teknologi fjerner de små bugs, der typisk går ud over farten i en browser.Hertil kommer den såkaldte Quantum Compositor, der sætter turbo på monitor-delen, mens WebRender via computeren grafik-chip vil kunne loade websider hurtigere.Ifølge Mozilla vil det gøre det muligt at anvende animation og interaktivt indhold på helt nye måder, som kun vil være muligt i Firefox.Hertil kommer, at Mozilla med Firefox 57 dropper selskabets hidtidige tilgang til extensions til fordel for Web Extensions, der iøvrigt bygger på Chrome-teknologi.Det store spørgsmål er selvfølgelig, om de teknologiske forbedringer kommer til at gøre en forskel.Det tror Mozillas tidligere CTO, Andreas Gal, eksempelvis ikke på.Han har tidligere peget på, at de forskellige browsere i dag er næsten ens i både udseende og brug, og derfor kan forskellige teknologiske små-forbedringer ikke få ret mange brugere til at skifte til en ny browser end den, som de anvender.Firefox har i dag omkring 100 millioner daglige brugere. Og Mozilla-chef Chris Beard bedyrer, at Firefox 57 i forhold til de nuværende Firefox-versioner bliver ‘som nat og dag.’Økonomisk går det for tiden ok for Mozilla, der over de senere år har indgået nye aftaler med søge-selskaber som Baidu, Yahoo og Google, som betaler for at vise annoncer baseret på søgninger direkte i browseren.100 millioner brugere er mange. Spørgsmålet er, om det er nok til at sikre Firefox’ fremtid.Hvad tror du? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.