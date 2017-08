Dansk it-system til sagsbehandling overskrider tidsplan og budget: Her er det gået galt

Justitsministeriet redegør for situationen med det nye it-system til at understøtte sagsbehandling af civile sager. Tidsplan og budget er allerede overskredet, og nu er der behov for yderligere 26 millioner kroner. Der er fundet kritiske fejl i systemet, lyder forklaringen.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Det er blandt andet fejlretninger og forsinkelser i leverancer fra en leverandør, der giver problemer med det meget omtalte nye it-system til at understøtte sagsbehandling af civile sager, der går under navnet Juridiske FagSystemer eller bare JFS civil.Det meddeler Justitsministeriet i et dokument, hvor man anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af systemet trods problemerne.Det sker "efter ændringer i projektets samlede økonomiske og tidsmæssige rammer, bl.a. som følge af forsinkelser i leverancer fra leverandør samt øget behov for fejlretning mv. efter pilotdrift ved to retter," lyder det i det såkaldte aktstykke, som du kan læse her Justisministeriet redegør samtidig for, hvordan JFS civil kan bringes helt i mål - det kommer nemlig ikke til at ske uden en ekstrabevilling:“Færdiggørelse af JFS civil forventes at medføre øgede udgifter på i alt 26,1 mio. kr. inkl. renteudgifter sammenlignet med det tidligere estimerede skøn i seneste aktstykke 148 af 10. juli 2015 og en forsinkelse på 15 måneder i forhold til tidsplanen i Aktstykke 148 af 10. juli 2015.”JFS civil, der blev igangsat helt tilbage i 2009, skal bruges til behandlingen af civile sager ved Danmarks Domstole, hvor der skal være bedre muligheder for digital sagsbehandling og til digital kommunikation med eksterne parter.Det er dog bestemt ikke gået som planlagt med projektet, oplyser Justisministeriet, der samtidig afslører, hvad der blandt andet er gået galt.“Projektet var oprindeligt blevet budgetteret til 63,1 mio. kr. i 2009-pl med afslutning ultimo 2010. Projektet er imidlertid af flere omgang blevet forsinket og fordyret.”“Pilotdriften ved de to retter er overordnet forløbet planmæssigt, men der er dog konstateret væsentligt flere fejl og mangler end forventet, som skal udbedres, inden systemet udrulles til de øvrige retter.”“Kritiske fejl, som vedrører systemets funktionalitet, fx fejl relateret til brugerrettigheder, fejl relateret til afviklingen af appelforløbet og fejl forbundet med udveksling af dokumenter mellem sagens parter, rettes løbende inden udrulning.”Vurderingen er nu, at man kan påbegynde udrulningen af JFS civil i efteråret 2017, hvorefter systemet forventes fuldt implementeret og igennem bestået driftsprøve omkring 1. juli 2018.“Dette vil betyde en samlet forsinkelse på 15 måneder sammenlignet med den angivne tidsplan.”Samtidig kan Justitsministeriet oplyse, at de samlede udgifter til udvikling og implementering af JFS civil hidtil har været estimeret til 134,8 millioner kroner.Merudgifterne til færdiggørelse af JFS civile sager er estimeret til 26,1 millioner kroner. De samlede omkostninger til projektet vil herefter udgøre 160,9 millioner kroner.