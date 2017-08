Vestager: “Jeg skal også synke en ekstra gang, når jeg har læst bare første paragraf i Facebooks retningslinier”

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) advarer mod et ‘privatiseret demokrati,’ hvor alle får deres nyheder via Facebook, og hvor it-firmaer reelt bestemmer, hvad vi skal se.

EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) mener, at de store it-giganter dybest set kan udgøre en trussel under det demokratiske system, hvor ting diskuteres i det åbne, offentlige rum.I et interview med Politiken siger hun, at det er nødvendigt at diskutere, hvordan vi forhindrer det, som hun kalder for et ‘privatiseret demokrati,’ hvor borgere får alle deres nyheder gennem eksempelvis Facebook, som altså dermed kan være med til at bestemme, hvad de enkelte skal se.Hun er ifølge avisen særligt bekymret over, at Facebook og Google anvender bruger-data til at målrette politiske budskaber.“Jeg skal også synke en ekstra gang, når jeg har læst bare første paragraf i Facebooks retningslinjer.”“En ting er, at vi er vant til at få personlige reklamer, som matcher vores søgemønster, hvor vi er i vores liv, om vi har små børn, der bruger bleer, eller store, der skal ud at rejse. Noget andet er, hvis man bruger de samme mekanismer til politisk at målrette budskaber, som du får i din indbakke eller i din nyhedsstrøm,” siger hun til Politiken.