Stor opgørelse: Her er verdens mest populære programmeringssprog - både Java og C mister terræn

Flere af de mest populære programmeringssprog går tilbage i ny opgørelse. Samtidig er der masser af fremgang for nye og mindre kendte sprog. Se listen her.

En række af verdens mest populære programmeringssprog mister i øjeblikket terræn, mens flere opkomlinge har masser af vækst.

Det konkluderer den hollandske it-virksomhed Tiobe, der arbejder med blandt andet softwaretest og kvalitetssikring, i selskabets seneste opgørelse over verdens mest populære programmeringssprog.Listen bygger på data fra 25 forskellige søgemaskiner, blandt andet data om antallet af programmører inden for de forskellige sprog, mængden af kurser og antallet af tredjepartsleverandører på området.Tiobe understreger altid, at listen ikke er et udtryk for, hvilke programmeringssprog, der er bedst - men et indblik i hvordan det går med populariteten.Der er flere interessante tendenser på Tiobes opgørelse fra denne måned i forhold til august sidste år.De to mest populære programmeringssprog, Java og C, er nemlig begge gået markant tilbage med et fald i populariteten på henholdsvis 6,05 procent og 4,83 procent.Og det er langt fra de eneste meget udbredte programmeringssprog, der har svært ved at fastholde positionen på markedet i øjeblikket.“Top-programmeringssprogene er i en længerevarende tilbagegang: Både Java og C har den hidtil laveste score på Tiobe-indekset. Og stort set alle de andre sprog på top 10 falder også i forhold til sidste år,” skriver Tiobe Til gengæld er der en række mindre kendte sprog langt nede på listen, der vinder frem.“En ny række af sprog vinder terræn. Værd at bemærke Crystal (#32), Kotlin (#41), Clojure (#42), Hack (#43) og Julia (#46). Særligt Crystal, der er hoppet fra position nummer 60 til 32 på en måned, klarer sig rigtig godt,” lyder det hos Tiobe.På de fem øverste pladser på Tiobe-indekset er der ikke rykket rundt på pladserne, selvom Java og C altså falder voldsomt i popularitet.Til gengæld der Visual Basic .Net gået fra en plads nummer otte i august sidste år til nu at være nummer seks. Ruby er samtidig hoppet fra 12. pladsen til nu at ligge nummer 10.Herunder kan du se de forskellige programmeringssprogs placeringer på listen og udviklingen fra august 2016 til august 2017: