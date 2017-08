Hackere forlanger millioner i løsepenge for ikke at offentliggøre stjålne afsnit af Game of Thrones

Hackere forlanger millioner af kroner af HBO for ikke at offentliggøre samtlige afsnit af Game of Thrones, som de hævder, at de har hugget.

Betal inden tre dage eller vi offentliggør 1,5 terabyte film, serier og fortrolige virksomhedsoplysninger.Sådan lyder budskabet fra hackeren ‘Mr. Smith’ til topchefen for HBO, Richard Plepler, i en fem minutter lang video, som ‘Mr. Smith’ har sendt til HBO, skriver Bloomberg.Han repræsenterer en hackergruppe, som hævder at have stjålet de mange data - inklusive samtlige afsnit af HBO-trækplasteret Game of Thrones, som HBO for tiden udsender med et ugentligt afsnit.Hacker-gruppen bedyrer, at den tjener mellem 12 millioner og 15 millioner dollar om året på at afpresse forskellige organisationer. Og den forlanger, at HBO skal betale den ‘seks måneders indtjening i bitcoins’ - altså mellem seks millioner og 7,5 millioner dollar.Hackerne meddeler ifølge Bloomberg, at HBO er deres 17. succesrige hack og at kun tre af de tidligere ramte organisationer har undladt at betale løsesum.HBO har tidligere oplyst, at det var lykkedes for hackere at stjæle ‘propreritær information’ i et hack, som fortsat efterforskes.Indtil videre har hackerne fremvist lister over stjålet materiale, der inkluderer forskellige former for tekniske HBO-data, manuskript-materiale fra fem Game of Thrones-afsnit, hvoraf i hvert fald et endnu ikke er blevet sendt samt mange tusinder fortrolige mails, juridiske sager, job-tilbud til en række topchefer, fremtidige teknologiplaner samt budgetter og telefonnumre på en række film-stjerner.Hackerne bedyrer, at det har taget dem seks måneder at trænge ind i HBO’s netværk.