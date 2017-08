Dansk kommune i gang med kæmpe it-oprydningsarbejde efter hård kritik: Havde næsten ingen kontrol med borgernes data

Interview: Rudersdal Kommune i gang med stort oprydningsarbejde på it-sikkerhedsrområdet efter hård kritik fra Datatilsynet. Kommunen havde eksempelvis kun lovpligtige aftaler med seks ud af 62 leverandører. 'Et wakeup-call," siger it-chef Michael Elgaard.

”Da Datatilsynet besøgte os, var der ikke godt nok styr på sikkerheden. Der var meget stor tillid til leverandørerne, og der blev nok indgået aftaler uden større tanke på faste rammer for sikkerhed.”Michael Elgaard er it-chef i Rudersdal Kommune, der er blandt de mange myndigheder, der får hård kritik af datatilsynet i resultatet af sidste års inspektioner.Tilliden til leverandørerne betød i praksis, at Rudersdal Kommune kun havde lovpligtige databehandleraftaler med seks ud af 62 virksomheder, der håndterede borgernes data, ligesom man kun havde kontrolleret sikkerheden hos en enkelt ud af de 62.“Det er i den grad et wake-up call, som vi tager meget alvorligt,” siger Michael Elgaard.Han fortæller, at Rudersdal Kommune efter Datatilsynets kritik har indledt et digitalt oprydningsarbejde og nu er i gang med at gennemgå alle aftaler med virksomheder, der håndterer oplysninger om kommunens borgere."Nu er vi i gang med at kortlægge det hele, og vi har indført en politik, der siger, at ingen aftaler kan indgås eller fornyes, før der ligger en databehandleraftale. I dag har vi mange flere aftaler på plads og langt flere planlagte kontroller end tidligere."Rudersdal Kommune står langt fra alene, og ingen af de kommuner og regioner, som Datatilsynet kontrollerede i 2016, havde procedurer i overensstemmelse med persondataloven.Et gennemgående synspunkt er, at datasikkerhed simpelthen ikke er et fokusområde i dagligdagen.Og netop det har Rudersdal Kommune, ifølge Michael Elgaard, ændret ved at gøre it-sikkerhed til et ledelsesspørgsmål."For at få et bedre overblik har vi ansat en person, hvis eneste opgave er at være it-sikkerhedskoordinator. Hun sidder blandt andet med i en styregruppe sammen med jurister og den øverste ledelse, og formålet er at sørge for, at vi lever op til den nye persondataforordning. Blandt andet ved at få styr på de her databehandleraftaler,” siger Michael Elgaard.I dag er han glad for, at Datatilsynet kom forbi sidste år og kastede lys over, hvor skidt det stod til i den nordsjællandske Kommune.“Forankringen i den øverste ledelse har også betydet, at man nu kan se nødvendigheden i at afsætte ressourcer til it-sikkerhed.”“Og i dag er der kommet meget større fokus på it-sikkerhed i Rudersdal Kommune.”