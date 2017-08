Tjeep-konkurs koster investorer, kunder og leverandører millioner af kroner

Investorer og leverandørerne bag det krakkede mobilselskab Tjeep må indkassere et samlet tab på 10 millioner kroner. Alle medarbejdere er opsagt.

Leverandører, kunder og investorer må vinke farvel til 10 millioner kroner i kølvandet på det danske mobilselskab Tjeep, der gik konkurs i juni.Det meddeler kurator Nicolai Dyhr, advokatfirmaet Horten, til IT Watch. Ifølge ham er der ingen udsigt til, at de såkaldte almindelige kreditorer får nogen af deres penge tilbage.Tjeep meddelte i juni pludselig, at selskabet gik konkurs. Det udløste noget af en storm.Nicolai Dyhr forklarer til IT Watch, at Tjeep voksede for langtsomt og desuden blev presset af de store teleselskaber.“Da ejerkredsen ikke formåede eller ønskede at tilvejebringe yderligere lånekapital til at videreføre driften, manglede selskabet midler til at betale lønninger og opretholde driften i det hele taget, hvilket førte til konkursens indtræden,” siger han IT Watch.