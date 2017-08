Løn-kaos rammer over 2.000 danskere efter softwareopdatering: Har fået forkerte lønsedler i e-Boks

Over 2.000 danskere har har modtaget forkerte lønsedler med andre personers CPR-numre fra firmaet Bluegarden efter en katastrofal softwareopdatering.

Annonce:



Annonce:

2.046 danskere har over det seneste døgn fået noget af en overraskelse, når de loggede ind på e-Boks for at tjekke deres nye lønseddel.De ramte lønmodtagere, der får løn hver 14. dag, kunne nemlig i e-Boks se en lønseddel, der tilhørte en helt anden person - og herunder også personens CPR-nummer og andre personlige løndata.Det skriver Ekstra Bladet , der samtidig kan fortælle, at den lønseddel, man egentlig skulle have modtaget, også er havnet hos den forkerte modtager.Lønsedlerne er udsendt af Bluegarden via systemet DataLøn.Selskabets kommunikationschef oplyser til Ekstra-Bladet, at fejlen blev opdaget tirsdag morgen, og at man hurtig måtte skride til et krisemøde mellem Bluegarden og KMD, e-Boks og Nets.Det viste sig, at en en softwareopdatering hos Nets har udløst fejlen, hvorefter 2.046 lønsedler er blevet sendt til den forkerte e-Boks.“Vi er stærkt fokuseret på at gøre, hvad vi kan for begrænse de skader, sagen giver. Der bliver selvfølgelig rettet op på fejlene, så folk får deres rigtige lønsedler,” udtaler Tine Greve til Ekstra Bladet.“Nets er nu i gang med at få sendt de korrekte lønsedler ud, mens vi kontakter de arbejdsgivere, som er ramt,” lyder det videre.