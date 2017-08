Stabil it-drift er ikke længere nok: It-chefen og it-organisationerne skal op i gear og fokusere på nye områder

It-organisationerne skal blive bedre til at levere stabil it-drift, men selv det er ikke nok til at sikre succes i virksomheden. It-cheferne skal omskrive deres jobbeskrivelse, lyder en anbefaling.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet CIO-uddannelse sætter dig på den rette vej til successen. | Læs mere

“For at it-chefer og teknologiledere kan styrke it’s værdi og relevans i den digitale æra, skal de komme med meningsfulde bidrag til vækst og innovation."

Annonce:

Det er nødvendigt, at vi begynder at anskue it-organisationens rolle på en ny måde - og at vi ikke mindst er skarpe på, hvordan man leverer værdi med it.Det er budskabet fra McKinsey i en ny analyse Rådgivningsfirmaet skriver, at it står til at komme til at spille en langt mere central og strategisk rolle i mange virksomheder, hvor man bevæger sig videre fra, at it skal understøtte forretningen til også at fokusere på teknologi-baseret innovation og nye digitale initiativer.En undersøgelse blandt 709 teknologi- og forretningsledere viser dog, at mange it-organisationer stadig kæmper med at sikre en fornuftig performance på systemerne.“Resultatet er, at teknologilederne ofte ikke er de klare ejere af teknologirelaterede aktiviteter og kompetencer, og mange respondenter - særligt fra forretningssiden - ser deres it-organisationer som noget, der kan erstattes af tredjepartsleverandører,“ skriver McKinsey.Rådgivningsfirmaet vurderer derfor, at man som it-chef er nødt til at blive dygtigere til at udnytte teknologi til at skabe forretningsinnovation, og at man i det hele taget skal fokusere på at kunne levere andet og mere i værdi end bare den klassiske drift.McKinsey skriver da også, at undersøgelsen viser, at ledere både fra it- og forretningssiden forventer, at den værdi, it-organisationerne leverer, vil ændre sig over de kommende år.Når deltagerne i undersøgelsen bliver spurgt, hvordan it-organisationen leverer mest værdi i dag, er det hele 45 procent, der svarer, at det er ved at understøtte forretningsprocesser, og yderligere 39 svarer, at det også er ved at sikre stabilitet i driften.Når de samme respondenter skal vurdere, hvordan it-organisationen kan levere værdi om fem år, er de to ovennævnte områder faldet til henholdsvis 17 procent og 7 procent.I stedet er det i højere grad via innovation, at it-organisationen om fem år vil kunne levere værdi, lyder det i undersøgelsen.I dag er det 23 procent, der peger på innovation som en måde at levere værdi på, og selvom det kun er steget beskedent til 26 procent, når man ser fem år ud i tiden, så kommer dette område til at fylde meget mere i takt med, at de traditionelle it-områder træder mere i baggrunden.“For at it-chefer og teknologiledere kan styrke it’s værdi og relevans i den digitale æra, skal de komme med meningsfulde bidrag til vækst og innovation,” skriver McKinsey.“It-cheferne skal omskrive deres jobbeskrivelse. Til trods for bekymringer om performance og en usikker fremtid for it-organisationen, er it-cheferne nødt til at øge forventningerne til sig selv og it-funktionen.”“De skal også arbejde hårdt for at styrke deres rolle internt i organisationen ved at udvikle både deres lederskab og forretningsmusklerne, mens de opbygger en mere direkte rapporteringslinje til CEO’en,” lyder anbefalingen fra McKinsey.