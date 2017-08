Her er kandidaterne til posten som ny Uber-topchef

Uber var på jagt efter en kvinde, men står nu tilbage med tre mænd.

HP-chefen Meg Whitman var angiveligt en af kandidaterne til at blive ny Uber-chef.

Uber er på jagt efter en ny topchef, der skal afløse virksomhedens medstifter Travis Kalanick, som tidligere på året trak sig som administrerende direktør.Ifølge den amerikanske avis Washington Post går Ubers bestyrelse målrettet efter at hyre en kvindelig topchef. Sandsynligvis i et forsøg på at distancere sig fra de seneste måneders historier om sexisme i den amerikanske virksomhed.Indtil videre lader jagten på en kvindelig topchef dog til at være forgæves.Washington Post skriver, at Facebooks driftsdirektør Sheryl Sandberg stod højest på ønskesedlen hos Ubers bestyrelse, men ifølge avisen har hun afvist jobtilbuddet.Derudover har Youtube-chefen Susan Wojcicki, General Motors-chefen Mary Barra, EasyJet-chefen Carolyn McCall og HP’s topchef Meg Whitmann ligeledes takket nej til jobbet.Sidstnævne følte sig i sidste uge nødsaget til at skrive en række tweets , hvor hun afviste de mange rygter, der har sat hende i forbindelse med den ledige stilling hos Uber."Normalt kommenterer jeg ikke på rygter, men spekulationerne om min fremtid og Uber er blevet for forstyrrende. Lad mig derfor sige det så klart, som jeg kan. Jeg forbliver CEO for HP og er ikke på vej andre steder hen. Hos HP har vi stadigvæk mange opgaver at løse. Ubers CEO bliver ikke Meg Whitman," skrev hun på Twitter.Tidligere har Yahoos tidligere topchef Marissa Mayer også på rygteplan været nævnt som en mulig kandidat til jobbet.Men ifølge Washington Post er kandidatfeltet nu reduceret til tre kandidater, der ifølge avisen alle er mænd.En af kandidaterne er angiveligt Jeffrey R. Immelt, der netop er trådt tilbage som administrerende direktør for det amerikanske konglomerat General Electric, og i dag bestrider posten som bestyrelsesformand for selskabet.Ifølge Washington Post er de to andre kandidater til posten stadigvæk ukendte.