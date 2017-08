Morgen-briefing: Dansk-stiftet virksomhed runder en milliard i værdi / Disney på vej med egen streaming-service - trækker sig fra Netflix / Anders Holch Povlsen investerer 34 millioner kroner i lille dansk startup

Dansk-stiftet virksomhed runder en milliard i værdi. Disney på vej med egen streaming-service - trækker sig fra Netflix. Anders Holch Povlsen investerer 34 millioner kroner i lille dansk startup. Tesla sælger obligationer for 9,5 milliarder kroner - har brug for kapital til Model 3.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Den dansk-stiftede Hong Kong-virksomhed Compareasia runder en milliard kroner i værdi, skriver Børsen. Virksomheden stiftet i 2014 af Mads Faurholt-Jørgensen og Stefan Bruun og sammenligner priser på bank-produkter og forsikringer og er tilstede i nu syv asiatiske lande.Selskabet har netop rejst 314 milioner kroner fra store investorer som Goldman Sachs, Alibaba og Verdensbanken.“Jeg laver ikke en virksomhed, hvis jeg ikke tror på, at den kan blive en milliard kroner værd, og samtidig kniber jeg mig selv i armen hver dag over, hvad vi har skabt,” siger Mads Faurholt-Jørgensen til Børsen.Til Finans siger han, at målsætningen er, at selskabet bliver 10 milliarder dollar værd.“Vi er blevet profitable på de første markeder i Asien, hvor vi har fået en god penetration. Vi arbejder på, at vi kan blive profitable på alle markeder. Lige nu er det Hong Kong og Taiwan, hvor der er velstand, og folk er internet-savvy, som er de interessante markeder. Men Indonesion, hvor der bor 240 mio. mennesker, bliver et rigtig interessant marked for os over tid,” siger Mads Faurholt-Jørgensen til Finans.Du kan læse et tidligere interview med ham her:Den store Disney-koncern vil inden for de kommende to år lancere egne streaming-tjenester, skriver Wall Street Journal.Samtidig vil Disney-koncernen trække sig ud af den distributons-aftale, som koncernen for tiden har med Netflix.Konkret vil Disney i begyndelsen af 2018 satse på sin kabelbaserede streamingtjeneste, som i de senere år har mistet en betydelig del af sin forretning i takt med, at seerne er rykket til Netflix. Den bliver fulgt af lanceringen af en internetbaseret Disney-tjeneste i 2019.Disney mener, at der er for lidt penge i aftalen med Netflix og håber med satsningen på at kunne øge sin forretning på området betydeligt.Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen investerer 34 millioner kroner i den lille danske studiebogsplatform Lix Technologies, skriver Børsen. Med investeringen overtager han mellem 25 procent og en tredjedel af virksomheden.Investeringen kommer to år efter etableringen, og stifter af Lix, 24-årige Camilla Hesselund, kalder det ‘helt vildt stort,’ at Anders Holch Povlsen har valgt at gå ind i Lix på et så tidligt tidspunkt, hvor Lix stadig ‘mangler meget,’ som hun siger.“De [Anders Holch Povlsen-firmaet Brightstone, red] så et hul i markedet. Forlagene sidder på meget. Hvorfor er bogindustrien ikke digitaliseret på samme måde som musik- og filmindustrien?” siger Camilla Hesselund til Børsen.Lix Technologies ejes nu af Camilla Hesselund, Anders Holch Povlsen, Tommy Ahlers, medstifter Kasper Enggaard Krog, North Media og David Helgason.Tesla sælger obligationer for 9,5 milliarder kroner for at skaffe kapital til produktionen af den nye Model 3, som der har været overvældende interesse for siden præsentationen for kort tid siden.Med salget har Tesla rejst næsten 50 milliarder kroner i cash siden begyndelsen af 2014. Selskabet har samtidig brændt 18-19 milliarder kroner af om året i takt med, at selskabet har investeret i produktion af batterier, fabrikker og lignende.Og der er snart brug for flere penge, lyder det fra kapitaleksperter.Ifølge Financial Times er stifter Elon Musks evne til at blive ved med at skaffe kapital og samtidig beholde markedets tillid et af Teslas stærkeste våben for tiden.