Dansk app-firma solgt til japanere for 100 millioner kroner

Stifterne af app-firmaet Nodes har solgt aktiemajoriteten til japansk firma for 100 millioner kroner.

Annonce:



Annonce:

Den danske app-virksomhed Nodes kommer nu på japanske hænder. Det er Monster Lab fra Japan, der køber aktiemajoriteten i Nodes for 100 millioner kroner.Det fortæller Børsen , og avisen kan også oplyse, at Monster Lab håber, at Nodes vil kunne komme til at stå endnu stærkere i Europa.Det betyder også, at brandet forbliver det samme, ligesom de to stiftere af Nodes, Andreas Rasmussen og Daniel Bæk, også bliver som ledere af virksomheden.Samtidig beholder de to danskere 15 procent af aktierne i Nodes, mens resten nu overtages af Monster Lab."Formålet med opkøbet er at udvide Nodes til at blive den største udvikler af digitale produkter i Europa inden for tre-fem år," udtaler Hiroki Inagawa, der er administerende direktør i Monstar Lab, til Børsen.Nodes havde sidste år en omsætning på 40,1 millioner kroner, og kundelisten tæller blandt andet Carlsberg, BMW og Samsung.Andreas Rasmussen og Daniel Bæk siger til Børsen, at Nodes nu har fundet den rigtige køber."Vi bliver ikke bare smeltet ind og bliver salgskontor for en eller anden stor virksomhed, og vi kommer til at køre som en ret uafhængig virksomhedsenhed," siger Daniel Bæk.