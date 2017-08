Dansk app-firma solgt til japanere for stort millionbeløb

CEO for Monstar Lab, Hiroki Inagawa, sammen med Daniel Højris Bæk og Andreas Rasmussen, stifterne af Nodes.

Stifterne af det danske app-firma Nodes har solgt aktiemajoriteten til japansk firma for et stort millionbeløb.

Den danske app-virksomhed Nodes kommer nu på japanske hænder hos Monstar Lab. Det oplyser Nodes på virksomhedens hjemmeside Her oplyses det også, at Monstar Lab håber, at Nodes vil kunne komme til at stå endnu stærkere i Europa, og at det ikke er tilfældigt, at det lige er i Danmark, at Monstar Lab køber op.“Kigger man på tech-branchen på tværs af Europa, skiller Danmark sig ud på en flere vigtige parametre. Vi er imponerede over, hvor meget råt talent man mødes af på både udvikler- og designsiden," udtaler CEO for Monstar Lab, Hiroki Inagawa.“Vi har valgt at investere i Nodes, da Daniel Højris Bæk og Andreas Rasmussen allerede har bevist at de kan skabe en succesfuld forretning der rækker ud over deres hjemmemarked. På få år har de skabt en sund forretning i blandt andet det stærkt konkurrenceprægede engelske marked.""Vi forventer os meget af partnerskabet, og glæder os til at se hvilke forretningsmæssige synergieffekter vi ser, når vi blander to kulturer og stærk faglig ekspertise,” siger Hiroki Inagawa videre.Nodes havde sidste år en omsætning på 40,1 millioner kroner, og kundelisten tæller blandt andet Carlsberg, BMW og Samsung. Virksomheden står bag en række forskellige app-baserede løsninger til erhvervskunder.Ifølge Børsen værdisætter handlen Nodes til cirka 100 millioner kroner. De to stiftere af Nodes, Andreas Rasmussen og Daniel Bæk, bliver som ledere af virksomheden, og samtidig beholder de to danskere 15 procent af aktierne i Nodes, mens resten nu overtages af Monstar Lab.Daniel Højris Bæk siger via Nodes' hjemmeside, at en del af aftalen med Monstar Lab er, at der kommer follow-up investeringer henover de kommende 1-3 år med henblik på fortsat vækst i hele Europa.“Siden den dag vi blev stiftet har vores ambition været at tiltrække de dygtigste og mest passionerede talenter i markedet for at kunne skabe driftsikre app-løsninger med unikke brugeroplevelser for vores kunder," forklarer Daniel Højris Bæk."Hen over de seneste år er kampen om talenterne blevet forstærket. Det er den blandt andet, fordi flere store spillere har udvidet deres services til også at indbefatte digitale løsninger inden for specialiserede fagområder som vores.""Vi føler os dog godt rustet til fremtiden efter indgåelsen af partnerskabet med Monstar Lab, som utvivlsomt vil øge vores muligheder for at kunne tiltrække de største talenter og derved kunne fortsætte vores hidtidige vækst-rejse.”