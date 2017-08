Streaming storhitter hos danskerne - men vi er mest til de gratis tjenester

Tre ud af fire danskere streamer musik, men det er de gratis musiktjenester, der hitter.

Musikstreaming har for alvor fået fat i danskerne og resten af indbyggerne i Norden. Det er dog primært de gratis tjenester, der hitter.Det konkluderer Koda på baggrund af undersøgelsen The Polaris Nordic Digital Music Survey 2017, der er udført i et samarbejde mellem de tre nordiske rettighedsorganisationer Koda (DK), Teosto (FIN) og Tono (N).“Langt de fleste indbyggere i de nordiske lande er i dag digitale musikforbrugere. På tværs af Norge, Sverige, Finland og Danmark benyttede 80 procent i alderen 12-65 år sig af minimum en streamingtjeneste i løbet af det seneste år,” lyder det om undersøgelsens resultater.“87 procent af de digitale musikforbrugere har inden for det seneste år streamet musik på minimum en gratis tjeneste, og dertil benytter halvdelen af forbrugerne sig udelukkende af de gratis alternativer til abonnementstjenesterne.”Den mest populære stremingtjeneste i Norden er YouTube, som 60 procent har brugt inden for det seneste år - heraf bruger 71 procent YouTube hver uge.Stpotify på andenpladsen har 50 procent brugt inden for det seneste år, mens 77 procent benytter sig af Spotify hver uge. Også musik og musikvideoer via Facebook fylder meget.Hvis man zoomer ind på de danske tal fra undersøgelsen, så har 75 procent af danskerne brugt en digital tjeneste til at streame musik det seneste år.88 procent af musikbrugerne i Danmark har brugt en gratis tjeneste, men 57 procent af musikbrugerne har tegnet et abonnement.“43 procent af de digitale musikbrugere brugte udelukkende en gratis tjeneste,“ lyder det fra Koda.Om den situation udtaler Kodas direktør, Anders Lassen:”De seneste års eksplosion i det digitale musikforbrug er positivt, for det betyder jo, at musikken er blevet tilgængelig og en naturlig del af vores allesammens hverdag. Betyder det så, af alt er godt i musikbranchen? Nej.”“De nuværende forretningsmodeller har vænnet mange forbrugere til gratis musik, og det skaber udfordringer. Først og fremmest har vi række meget populære gratis digitale tjenester som YouTube og Facebook, der på grund af en forældet EU-lovgivning enten betaler intet eller meget lidt til dem, der har skabt musikken.”