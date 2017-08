Overvældende flertal af it-folk vil straffe det offentlige for data-sjusk: ”Hvem ændrer noget, fordi Datatilsynet uddeler en næse?”

Offentlige myndigheder bryder persondataloven i stor stil og kan i praksis ikke straffes for det. Ny persondatalov vil give store bøder til virksomheder, mens myndighederne igen står til at slippe – nu kræver danske it-folk bøder til det offentlige.

”Hvem laver indsatser på baggrund af, at Datatilsynet har uddelt en næse? Jeg er klar fortaler for bøder, da det er en håndgribelig trussel, jeg kan have med ud i organisationen – og som ledere og medarbejdere kan forstå.”Sådan skriver en offentlig ansat it-medarbejder i en ny undersøgelse fra Dansk IT., der konkluderer, at 72 procent af de danske it-folk vil have bødestraf til myndigheder, der sjusker med borgernes data.Computerworld kunne for nylig fortælle, at kommuner og regioner bryder persondataloven i flæng.Ifølge Datatilsynet er it-sikkerhed simpelthen ikke en prioritet hos ledelsen i mange offentlige myndigheder.Den kommende persondataforordning fra EU lægger op til store bødestraffe til virksomheder, der bryder reglerne, men danske myndigheder står muligvis til at slippe.Inden sommerferien sendte Justitsministeriet et forslag til en dansk fortolkning af forordningen i høring.Her tager man slet ikke stilling til spørgsmålet.Det har skabt røre i erhvervslivet og blandt jurister og eksperter, der mener, at bøder er det eneste, der kan standse det offentliges lemfældige håndtering af borgernes oplysninger.En gennemgående forklaring på den dårlige datasikkerhed i danske myndigheder er, at man ikke afsætter ressourcer til at forbedre den, fordi det er gratis at lade være.Så længe det er konsekvensfrit at sjuske med persondata, bliver sikkerheden ikke prioriteret økonomisk, lyder forklaringen fra flere eksperter.Og ifølge en respondent fra Dansk IT's undersøgelse, er det netop det bedste argument for, at det offentlige skal kunne straffes med bøder – ligesom de private virksomheder.”Lige nu er det for let at løbe fra ansvaret, hvis man nedprioriterer datasikkerhed for at kunne levere en omkostningsreduktion bestilt af politikere.”