Her er forretningsmodellen bag Apple Pay: Bliver gratis for forbrugere og butikkerne, men dyrt for bankerne

Lanceringen af Apple Pay skal finansieres af bankerne, mens butikkerne og forbrugerne ikke skal betale ekstra. En ekspert påpeger dog, at der alligevel kan komme "skjulte omkostninger".

Når Apple Pay senere på året bliver lanceret i Danmark, er det efter alt at dømme bankerne, der kommer til at betale gildet.For hverken forbrugerne eller butikkerne bliver pålagt ekstra gebyr.I stedet ser det ud til, at de banker, der vælger at samarbejde med Apple, kommer til afholde udgifterne.Det er dog endnu uvist, hvor store udgifterne bliver for bankerne.“Der har været forskellige tal fremme i pressen, men der har aldrig været offentliggjort nogen pris, og vi ved ret beset ikke noget om, hvilke vilkår bankerne bliver tilbudt,” siger Henning N. Jensen, der er seniorkonsulent i virksomheden Pluscon, som rådgiver om betalingsløsninger.Men da Apple Pay blev lanceret i USA for tre år siden, skrev CNN , at bankerne betaler et gebyr, der svarer til 0,15 procent af transaktionssummen.CNN påpeger, at Apple kan være interesseret i at holde omkostningerne ved Apple Pay på et relativt lavt niveau, fordi det er en proprietær tjeneste, der kun er tilgængelig for iPhone-brugere.Dermed kan den have en "lock-in effekt," som afholder brugerne fra at udskifte deres iPhone med en Android-telefon.Noget tyder da også på, at det er muligt for bankerne at forhandle om prisen.Eksempelvis kunne den britiske avis Financial Times berette, at de britiske banker havde held til at at presse prisen endnu længere ned. Apple oplyser på sin hjemmeside, at butikker ikke bliver pålagt ekstra gebyr for at anvende Apple Pay.Men ifølge Henning N. Jensen kan det dog alligevel godt vise sig at blive en udgift for butikkerne, hvis brugerne i stort omfang omfavner Apple Pay.For når Apple Pay bliver lanceret i Danmark, er det endnu usikkert, om det kommer til at understøtte Dankortet, eller om det udelukkende kommer til at understøtte internationale kort som Visa og Mastercard.Det betyder ifølge Henning N. Jensen, at der er en risiko for at Apple Pay kan flytte transaktioner fra Dankortet, der er kendetegnet ved lave transaktionsomkostninger, til Mastercard og Visakortet, der er mere omkostningstunge for butikkerne.I dag bliver Mastercard og Visakortet kun brugt i begrænset omfang i danske butikker, mens Dankortet er det suverænt mest populære betalingskort.