5G giver ekstremt lav latency og vilde gigabithastigheder: Men vil kunderne betale mere for 5G end 4G?

5G rummer som teknologi masser af fordele. Nu forholder it- og virksomhedslederne sig til, om de er villige til at betale mere for 5G, end de i dag gør for 4G.

5G udmærker sig som teknologi især ved at kunne muliggøre en meget lav latency på mobilnetværket, ligesom gigabithastigheder og langt bedre understøttelse af internet of things er nogle af de fordele, der ofte fremhæves ved 5G.Det er dog ikke givet på forhånd, at det i sig selv vil kunne sikre den kommercielle 5G-succes.Selvom 5G-netværk vil blive en realitet i Danmark inden for få år, har ikke mindst teleselskaberne selv advaret om, at business casen i at udrulle 5G ikke i øjeblikket ser alt for lovende ud:Resultaterne fra en ny undersøgelse fra analysefirmaet Gartner lover dog godt for 5G’s fremtid. Her er 195 it- og forretningsledere blevet spurgt til deres forventninger til 5G.Gartner kan konkludere, at 75 procent af de organisationer, der deltager i undersøgelsen, svarer, at de er villige betale mere for at få adgang til de nye muligheder, der ligger i 5G-teknologien.Kun 24 procent svarer, at de ikke er villige til at betale mere for 5G end 4G.I figuren herunder kan du se, hvad der blev svaret i Gartners 5G-undersøgelse:Samtidig skriver Gartner dog, at teleoperatørerne bliver nødt til at tilbyde bedre 5G-priser til de brancher og virksomheder, der ikke umiddelbart er villige til at betale mere for 5G, mens man samtidig også skal være dygtige til at fremhæve den værdi, 5G kan levere.Kun otte procent af respondenterne forventer, at 5G og de relaterede løsninger vil kunne føre til besparelser eller en vækst i omsætningen.Hele 59 procent ser 5G som en evolution af netværket, mens kun 37 procent vurderer, at 5G er noget, der vil muliggøre nye digitale forretningsmuligheder.Samtidig svarer 57 procent dog, at de tror på, at 5G vil blive brugt til at drive internet of things-satsningerne.Selvom mange peger på, at 2020 bliver året, hvor vi vil få de første kommercielle 5G-netværk, så forventer Gartner, at det i 2020 kun vil være tre procent af operatørerne på verdensplan, der har lanceret 5G-netværk.Center for Tele under Energistyrelsen har tidligere oplyst til Computerworld, at det forventes, at auktionen over 5G-frekvenser i Danmark skal holdes inden udgangen af 2018.