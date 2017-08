Nyt regnskab fra TDC: Kæmper hårdt for at stoppe nedturen - men mister omsætning og kunder

TDC har netop offentliggjort halvårsregnskab for 2017, og der er fortsat tilbagegang på en række centrale områder. Se resultaterne her.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Pernille Erenbjerg er koncernchef i TDC.

Foto: Uffe Weng.

Annonce:

2017 har indtil videre ikke været året, der redder TDC fra at fortsætte den økonomiske rutsjetur, der efterhånden har stået på i en række år.Teleselskabet har netop offentliggjort dets kvartals- og halvårsregnskab, og det viser - som analytikerne også havde ventet - at TDC langt fra er færdig med de økonomiske udfordringer.TDC Groups omsætningen i andet kvartal i år faldet med 2,9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år til nu 5,1 milliarder kroner. Driftsresultatet er gået tilbage med 2,8 procent til 2,1 milliarder.Ser man på første halvår 2017 sammenlignet med første halvår 2016, er omsætningen faldet med 1,1 procent og driftsresulatet med 1,9 procent.I regnskabet kan man også se, at TDC Groups driftsresultat er faldet med 4,4 procent her i Danmark, mens Norge med en vækst på 7,7 procent igen varmer godt i koncernens regnskab.TDC Group ender ud med et samlet overskud på 440 millioner kroner i kvartalet, hvilket er et fald på hele 22,1 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Ser man på halvårsregnskabet, er der tale om et fald på 11,5 procent i resultatet.TDC Group taber kunder på stort set alle forretningsområder. Dog er der også i dette regnskab fremgang at spore i resultaterne i mobilforretingen, selvom TDC mister omkring 10.000 kunder fra første til andet kvartal.“Vi er i 2017 godt på vej mod at stabilisere vores samlede forretning. Det er derfor et godkendt regnskab, der ligger fint i tråd med vores forventninger til helåret,” lyder det fra koncernchef Pernille Erenbjerg.“Jeg hæfter mig især ved en tilfredsstillende udvikling i vores danske mobilforretning, hvor bruttofortjenesten nu vokser for tredje kvartal i træk. Kunderne er villige til at betale lidt mere for adgang til Danmarks bedste mobilnet, selvom der er intens konkurrence på markedet,” siger hun videre.Også i tv-forretningen tabte TDC Group kunder - i alt 23.000 over kvartalet.“Vi er fuldt opmærksomme på tendenserne i tv-markedet, og vi ser det som vores rolle at være stedet, hvor man som forbruger kan samle alt sit indhold, om det så er tv, en streaming-tjeneste eller en kombination.”“Derfor har vi også sat mere tryk på udrulningen af vores tv-boks, som i det seneste kvartal har haft de bedste salgstal indtil nu,” siger Pernille Erenbjerg.Halvårsregnskabet for 2017 kommer, efter at TDC's omsætning i hele 2016 faldt med 4,1 procent i forhold til året, mens driftsresultatet (EBITDA) i 2016 faldt med 10,5 procent.I den danske del af TDC faldt indtjeningen i 2016 med 12,1 procent, mens omsætningen gik tilbage med fem procent.Tidligere på ugen luftede flere store investorer deres utilfredshed med TDC-topchef Pernille Erenbjergs præstationer , og heller ikke aktieanalytikerne har været specielt positive omkring udviklingen i TDC forud for regnskabet.