Disse tre outsourcing-tendenser bør du bide mærke i lige nu

Outsourcing handler ikke længere om at spare penge. I dag søger virksomhederne efter stærke, strategiske partnerskaber. Her har du tre af de vigtigste emner i outsourcing-markedet.

Der var engang, hvor outsourcing af it næsten alene handlede om at spare penge. Sådan er det ikke længere.It-investeringer og -beslutninger bliver i dag i stærkt stigende omfang betragtet ud fra forretningsmæssige og strategiske vinkler.Det er noget, der har stor indvirkning på outsourcingen af it for virksomhederne i en tid, hvor mange er fokuseret på automatisering og effektivisering af it via cloud, kunstig intelligens og lignende.Her har du syv brandvarme tendenser inden for it-outsourcing, som er værd at bide mærke i, hvis du overvejer at outsource dele af din it.Outsourcing af it handler i dag i stort omfang om udvikling.Markederne og udviklingen af løsninger og forretning går hurtigt, og det er noget, som it-virksomheder og outsourcing-partnere nyder godt af.Mange virksomheder søger nemlig partnere, der kan arbejde sammen med dem i tætte partnerskaber med fokus på agil udvikling og devops - altså hurtige udviklingscyklusser i tæt koordinering mellem forretning, drift og udvikling på ofte pressede budgetter.Til gengæld er det tydeligt, at de gamle it-services-siloer, som tidligere har præget outsourcing-landskabet, er på vej ud. I en verden præget af cloud computing og stor sammenhæng, giver det mindre og mindre mening at outsource enkelte it-områder i enkeltstående siloer.Mange virksomheder er i dag i gang med at flytte workloads over på public cloud-tjenester samtidig med, at de kører forskellige forretningskritiske applikationer i lukkede private cloud-miljøer.Det betyder, at de har brug for outsourcing-leverandører, som uden problemer kan levere flydende og nem integration mellem de forskellige cloud-typer med forskellige grader af sikkerhed og lukkethed.Virksomhederne vil ikke kunne mærke forskel på brugerniveau.Til gengæld er RIM - remote infrastructure management - ikke længere et vækstområde for it-servicer providerne. Det er simpelthen for dyrt i forhold til public cloud-løsningerne i markedet, som til gengæld har rigtigt god vind i sejlene.Mange virksomheder efterspørger i dag automatiserings-muligheder hos deres outsourcing-partnere, som forventes at have indsigt og teknologi til at kunne levere dette.Det er efterhånden ret åbentlyst, at store dele af gevinsten - både effektiviseringsmæssigt og besparelsesmæssigt - i digitalisering skal hentes i automatiseringen af forskellige processer.Faktisk er netop dette krav en af drivakslerne under den disruption, som vi for tiden ser af de klassiske sourcingmodeller, lyder det i Computerworlds amerikanske søstermedie.Her peges der på, at innovative kunder og leverandører allerede i dag går til nye projekter med det, som kaldes en ‘automation first-approach.’“Fremfor at identificere de menneskelige handlinger i forretningsprocesserne, som eventuelt kan automatiseres, tager disse virksomheder udgangspunkt i ‘digital labor’ som startpunktet for innovationen,” hedder det.