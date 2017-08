Advokat har tjent 37,7 millioner kroner på IT Factory-sagen

Kammeradvokaten har indtil videre tjent 37,7 millioner kroner på at håndtere IT Factory-sagen.

Kammeradvokat Boris Frederiksen har som kurator indtil videre tjent 37,7 millioner kroner i vederlag på sin behandling af konkursboet efter IT Factory, der krakkede i 2008 og udløste en af de meste spektakulære it-skandaler i nyere tid.Ifølge Finans blev beløbet udbetalt til november i fjor. Mere kan komme til, da sagen endnu ikke er endeligt afsluttet.Ifølge avisen har kammeradvokaten brugt 13.200 timer på behandlingen af sagen. Det giver i alt en timeløn på næsten 2.900 kroner.Beløbet er dog ikke alene udregnet efter antal timer, men efter en samlet vurdering af arbejdet og det opnåede resultat.“Skifteretten [der har udbetalt beløbet, red] har således lagt vægt på, at arbejdet har medført en forøgelse af konkursboets aktiver med mere end 350 millioner kroner, at de anmeldte krav er reduceret med cirka 1,5 milliarder kroner,, samt at der er anvendt cirka 13.200 juristtimer ved konkursboets behandling,” skriver Boris Frederiksen i en mail til Finans.dkIT Factory-topmand Stein Bagger blev efter fem år i fængsel sat på fri fod i 2014.I foråret blev han opsporet i Sverige, hvor han opholdt sig under navnet Sten Hansen.Der mangler fortsat 200 millioner kroner i bo-opgørelsen efter IT Factory, og der har tidligere været spekulationer fremme om, at Stein Bagger/Sten Hansen skulle have gemt dem til side, inden han meldte sig selv til politiet.