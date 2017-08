EU-lande vil slå hårdt ned: Det skal være slut med tech-virksomheder, der ikke betaler skat

Frankrig og Tyskland vil lukke de skattehuller, der bliver brugt af amerikanske tech-virksomheder. Det skal ske ved at harmonisere EU-landenes selskabsskat.

Annonce:



Annonce:

Der skal sættes en stopper for amerikanske tech-giganter, der udnytter skattehuller til at betale et minimum i skat.Derfor arbejder Frankrig og Tyskland ifølge det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg på en fælles løsning, der skal sætte propper i de skattehuller, der bliver udnyttet af virksomheder som Apple, Amazon, Google og Facebook.Eksempelvis har EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager tidligere beskyldt Apple for kun at betale 0,005 procent i skat i Irland.Men til september skal der afholdes et såkaldt 'digitalt EU-topmøde' i den estiske hovedstad Tallinn, og her er Frankrig ifølge Bloomberg klar med et forslag om nye simplere skatteregler, der skal gøre det lettere at sikre at tech-virksomheder betaler skat i Europa.“Europa skal være bedre til at forsvare sine økonomiske interesser på samme måde, som Kina og USA gør det,” siger den franske finansminister Bruno Le Maire til Bloomberg.Udspillet indbærer, at Frankrig og Tyskland skal harmonisere deres regler for selskabsskat, og ifølge Bruno Le Maire er det ambitionen, at alle landene i den såkaldte Euro-zone skal have ensartede selskabsskatteregler.Ud af EU’s 28 medlemslande er de 19 en del af EU’s valutafællesskab, der også omtales som Euro-zonen. Danmark er som bekendt ikke en del af Euro-zonen.