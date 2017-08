Microsofts dilemma: Windows 7 skal pensioneres om to et halvt år - men er stadig verdens mest udbredte styresystem

Der er kun to et halvt år til Microsoft pensionerer Windows 7. Trods massivt fokus på Windows 10 er Windows 7 fortsat det mest udbredte styresystem fra Microsoft. Se her, hvor stort det er.

Windows 7 er fortsat det klart mest udbredte Microsoft-styresystem, viser nye tal fra analysehuset Net Applications for juli.Tallene viser, at Windows 7 i juli blev anvendt på ikke mindre end 48,9 procent af verdens computere, hvoraf 91,5 procent kører Windows.Når det alene gælder Windows-baserede computere, er tallet højere: 53,5 procent af samtlige Windows-brugere i verden anvender en computer, der kører på Windows 7.Det er opsigtsvækkende tal, når man tager i betragtning, at udløbsdatoen for Windows 7 nærmer sig.Følger Microsoft sin sædvanlige cyklus, vil selskabet nemlig udsende sin allersidste sikkerhedsopdatering til Windows 7 omkring 14. januar 2020, hvor selskabet afslutter den såkaldte extended support af Windows 7. Det regnes normalt for en pensionering af systemet.Selskabet stoppede den generelle support af Windows 7 i begyndelsen af 2015.Windows 7’s brugerandel er imidlertid næsten ikke faldet i de seneste 15 måneder. Meget tyder derfor på, at Microsoft vil udskyde pensionerings-datoen på samme måde, som det skete flere gange for et af selskabets mest successrige styresystemer, Windows XP.Microsoft udskød udløbsdatoen for XP flere gange, indtil det i april 2014 omsider var slut - 12 år efter lanceringen af XP, hvilket var næsten to et halvt år længere end normalt og et år længere end den hidtidige længslevende Windows-version, Windows NT, der blev supporteret i 11 år og fem måneder.Dog udsendte Microsoft pludselig nye sikkerhedsopdateringer til XP for få måneder siden i forbindelse med WannaCry-angrebet.Microsoft har forlængst sat alle sejl på at få flyttet Windows-brugerne over på Windows 10, der i opbygning og net-baseret struktur er meget anderledes end de tidligere Windows-versioner.Windows 10 har haft særdeles god vind i sejlene siden lanceringen i sommeren 2015, hvor Microsoft i det første år ikke tog penge for at opgradere ældre versioner til Windows 10.Successen er dog mest gået ud over Windows 8 og Windows 8.1, som brugerne aldrig har været særligt glade for.Windows 8 og Windows 8.1 har nu sammenlagt en brugerandel på 7,9 procent, mens Windows 10 anvendes af næsten hver tredje computerbrugere - 27,6 procent - i verden og 30,2 procent af alle Windows-brugere.Sammenligner vi med Windows XP på samme tidspunkt i levetids-cyklussen - altså omkring to et halvt år før pensionering - lå Windows XP faktisk bedre til.29 måneder før XP’s oprindelige udløbsdato havde XP en brugerandel på 53 procent af alle Windows-pc’er i verden.Har Windows 7 fortsat en plads i verden, eller bør alle Windows 7-brugere skifte til Windows 10? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.