Morgen-briefing: e-Boks tvangsfjerner lønsedler fra brugeres e-bokse / Dansk spiludvikler under konkursbehandling / TDC-regnskab på trapperne / Udbredt parkerings-app forsøgt hacket

e-Boks tvangsfjerner lønsedler fra brugeres e-bokse. Dansk spiludvikler under konkursbehandling. TDC-regnskab på trapperne. Udbredt parkerings-app forsøgt hacket. Vi streamer musik som aldrig før. Odense præsenterer ny esports-expo i eftermiddag.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Danske e-Boks fjerner nu de 2.046 lønsedler, som e-Boks for nogle dage siden udsendte til forkerte modtageres elektroniske postkasser.Det er ganske usædvanligt, at e-Boks på den måde går ind og af egen drift tvangsfjerner materiale fra modtagernes postkasser, og e-Boks afviste da også i første omgang at fjerne lønsedlerne, selv om de indeholder personfølsomme data.Men nu sker det altså alligevel.“Der er tale om en helt ekstraordinær situation, hvor et antal dokumenter med persondata er leveret til forkerte personer. Derfor har vi på baggrund af intern og ekstern juridisk rådgivning samt kontakt til Datatilsynet i den konkrete situation vurderet, at det var nødvendigt at træffe helt særlige foranstaltninger for at beskytte de berørte personer,” lyder det fra Susanne Søndahl Wolff, der er kommunikationschef i e-Boks.Den københavnske spiludvikler Cape Copenhagen er blevet taget under konkursbehandling. Det knap 10 år gamle selskab har udviklet spil for blandt andre Lego og Egmont og beskæftiger for tiden 35 medarbejdere.Selskabet landede i 2015 et overskud på 2,4 millioner kroner og omsatte for godt 17 millioner kroner. Det ejes af Egmont Publishing, Tobias Brunshøj Thorsen og Peter Holm.Du kan læse mere om selskabet på cvr.dk TDC offentliggør torsdag morgen sit halvårsregnskab, som ventes med spænding.Flere store investorer har op til regnskabet udtrykt skuffelse over topchef Pernille Erenbjergs resultater, og aktieanalytikerne ser ikke ligefrem potisivt på udviklingen i TDC for tiden.Følg med på cw.dk, hvor vi i løbet af formiddagen har meget mere om regnskabet.Næsten 80 procent af alle mennesker i Norden streamer musik - mest på YouTube, viser en undersøgelse fra de tre rettighedsorganisationer Koda, Teosto og Tono.Ifølge undersøgelsen har 60 af procent af indbyggerne i Norden inden for det seneste år anvendt YouTube til at streame gratis musik. Af dem anvender 71 procent YouTube til at streame musik ugentligt.Det gør YouTube til den mest anvendte streamingtjeneste herhjemme. Ifølge undersøgelsen anvender 43 procent af musikforbrugerne udelukkende en gratis tjeneste, mens 57 procent har tegnet et betalingsabonnement.“De seneste års eksplosion i det digitale musikforbrug er positivt, for det betyder jo, at musikken er blevet tilgængelig og en naturlig del af vores allesammens hverdag. Betyder det så, af alt er godt i musikbranchen? Nej. De nuværende forretningsmodeller har vænnet mange forbrugere til gratis musik, og det skaber udfordringer,” lyder det fra Koda-direktør Anders Lassen.Han mener, at tiden nu må være inde til, at der bliver ‘taget et fælles ansvar for at styrke de forretningsmodeller, der kan medvirke til et stærkt og bæredygtigt musikliv i fremtiden.”Samtlige brugere af den udbredte parkeringsapp ParkMan fik for et par uger siden pludselig nulstillet deres kodeord. Det er sket efter et hackerforsøg . I en udsendt meddelelse skriver ParkMan til brugerne, at selskabet har ‘begrundet mistanke om, at en udefrakommende aktør har forsøgt at tilgå ParkMans brugerdata.’Derfor blev alle adgangskoder slettet og erstattet med nye.ParkMan understreger, at alle betalingsoplysninger er lagret hos en underleverandør og under bankovervågning.“Der er ingen risiko for, at disse oplysninger har været tilgængelige for nogen udefrakommende aktør,” lyder det fra ParkMan.Odense Kommune og esport-virksomheden ESL løfter i eftermiddag sløret for et nyt ‘gaming expo’ samt en række nye esports-initiativer i Odense.Det kommer til at ske på et pressemøde på Odense Rådhus med deltagelse af byens borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), kulturrådmand Jane Jegind (V) samt direktør Ulrich Schulze fra ESL.“Vi præsenterer et nyt initiativ, som vil kombinere det bedste fra et stort esport-event og et helt nyt gaming expo,” lyder det fra parterne.Det vil du kunne læse mere om på cw.dk senere.