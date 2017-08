Nye roamingregler medfører vildt boom i dataforbruget hos TDC's kunder

Det har haft store konsekvenser for TDC-kundernes dataforbrug på mobilen, at roamingen nu er sat fri i hele EU.

Den 15. juni trådte de nye roamingregler i EU i kraft. Dermed har danske telekunder denne sommer haft mulighed for at tale, sende sms'er og bruge data i et andet EU-land uden ekstra omkostninger.Det har TDC/Yousee-kunderne i den grad benyttet sig af, fremgår det af selskabets netop offenltiggjorte kvartalsregnskab.De første tal fra juni og juli viser, at TDC Group-kundernes dataforbrug i Europa er mere end syvdoblet siden sidste år, oplyser selskabet.Regnskabet er TDC Groups første med de nye roamingregler. 16 dage af kvartalsregnskabet bærer præg af den nye roaming."Vi har i forbindelse med de nye regler sikret adgang til de bedste mobilnet i hele Europa, så vores kunder har den bedste forbindelse både ude og hjemme, og vi kan se, at de har taget rigtig godt imod det," fortæller Pernille Erenbjerg."Jeg glæder mig over, at vores kunder har benyttet muligheden for at roame uden bekymring på deres ferie. Forbruget af data i udlandet ser ud til at lande nogenlunde inden for, hvad vi forventede, men vi har først det fulde billede senere på året," siger Pernille Erenbjerg.TDC Group estimerer, at roamingreguleringen vil koste selskabet godt 150 millioner kroner her i 2017.Det skyldes, at det øgede roamingforbrug giver TDC ekstra omkostninger hos de udenlandske selskaber.De 150 millioner kroner i ekstra omkostninger kommer, selvom TDC a