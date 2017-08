Bange for hackere: Halvdelen af danskerne frygter, at virksomheder mister deres data

Eksemplerne på virksomheder, der får stjålet data om sine kunder, er mange, og det kan mærkes på forbrugernes tillid. Halvdelen af danskerne stoler ikke på, at virksomhederne passer ordentligt på deres data.

Danskerne stoler ikke på, at virksomheder kan finde ud af at passe på de data, de afleverer, når de for eksempel handler på nettet.Det viser en ny undersøgelse fra konsulentfirmaet KPMG, der har spurgt forbrugere i 24 lande, om deres syn på risikoen for misbrug af data.I Danmark er 47 procent enten ”bekymrede” eller ”ekstremt bekymrede” for sikkerheden, når de afleverer oplysninger til en virksomhed, og ifølge Kasper Carøe, der er partner i KPMG, er utrygheden velbegrundet."Forbrugerne er generelt ret mistroiske i forhold til virksomheders evne til at passe på deres oplysninger. Det synes jeg ikke er så overraskende, for der er ret god grund til at være mistroisk. Det er langt fra alle steder, at man er lige gode til at passe på data," siger han til Finans Internationalt skabte det stor opmærksomhed, da utroskabs-portalen Ashley Madison blev hacket i 2015, og herhjemme måtte telefonselskabet 3 så sent som i februar melde ud, at hackere havde fået adgang til oplysninger om 3600 kunder.Sidstnævnte får dig ros med på vejen af KPMG og Kasper Carøe."De gjorde det godt og var proaktive. Som kunde skal man måle en virksomhed på, hvor hurtigt den melder ud om problemerne og hvor professionelt, det bliver håndteret. Men det er klart, hvis en virksomhed meget ofte er ramt, er det ikke godt."Computerworld kunne for nylig fortælle, at offentlige myndigheder i Danmark systematisk brýder persondataloven og ikke kontrollerer sikkerheden hos de virksomheder, der behandler borgernes data.Alligevel viser undersøgelsen, at danskerne har størst tillid til netop offentlige myndigheder sammen med finanssektoren.