Facebook udfordrer Youtube med ny video-tjeneste

Mark Zuckerberg og Facebook går efter struben på Youtube og lancerer ny video-tjeneste med originalt indhold.

Facebook er ved at løbe tør for plads til annoncer i brugernes news-feed, og nu skal en re-designet video-funktion skabe flere reklameindtægter.Det sociale medie har lanceret tjenesten ”watch”, der markerer Facebooks entre på markedet for originalt videoindhold på nettet.Facebook har finansieret udviklingen af flere programmer til Watch, men på sigt skal forretningsmodellen være, at indholds-skaberen får 55 procent af reklameindtægterne, mensFacebook beholder de resterende 45.Indholdet kommer blandt andet til at bestå i interaktive shows, hvor brugerne kan påvirke indholdet via Facebook, men Watch kommer også til at live-transmittere traditionelle sportsbegivenheder.”Vi er spændte på at se, hvordan udgivere kommer til at bruge shows til at interagere med deres fans,” skriver Facebook i et blogindlæg.Watch bliver i første omgang udrullet til en udvalgt skare af Facebook-brugere.