Test af Shuttle NC03U3: Alsidig minicomputer overrasker

Shuttle NC03U3 er en usexet, men alsidig, computer med 4K-evner.

Specifikationer Navn: Shuttle XPS Nano NC03U3

Processor: Intel i3-7100U (dualcore)

Hukommelse: DDR4 (maks 32GB)

Lagerplads: M.2 SSD og/eller 2,5" SSD/harddisk (begge kan være boot)

Porte: 2 x USB 3.0-porte (1 er USB C), 2 x USB 2.0, 1 x RS232, minijack-port, Ethernet, HDMI, Displayport, SD-kortlæser, Kensington-sikkerhedsport.

Shuttle XPS Nano NC03U3 Plus: Fylder ganske lidt

Stærk maskine til særlige formål

Masser og atter masser af porte

Vægophæng følger med i kassen

både plads til 2,5" disk og M.2-lagerplads Minus: Ældre WiFi-standarder

kedeligt plastiskdesign

Alle USB-portene kunne godt have været USB 3.0, og USB C-porten burde have været 3.1 Karakter: Priser fra EDBpriser Shuttle XPC nano NC03U3

Små minicomputere kan i dag være så kraftfulde, at de nemt kan agere skrivebords-computer i mange scenarier.De mest kendte eksempler på mini-computere er Intels NUC, men der findes også andre alternativer.Et eksempel er computere fra Shuttle, der er et taiwansk selskab, som længe har specialiseret sig i de såkaldte “barebone”-maskiner: Computere, hvor man selv tilføjer hukommelse, lagerplads og styresystem.Den seneste mini-computer fra Shuttle er Nano NC03U3. Der er tale om en flad barebone-maskine, der dog kan købes som en fuldt funktionel maskine fra dag et. En lille, men ganske kompetent maskine, som så absolut ikke skal købes for sine blå øjnes skyld.Eksteriøret på NC03U3 er identisk med tidligere versioner af Shuttles Nano-NC0-serie.Den eneste forskel mellem NC0U3 og NC0U3 fra sidste vinter er en nyere processor fra Intels syvendegeneration (Kaby Lake) og overgangen til SO-DIMM DDR4-hukommelse.Det er en sort/grå boks, som absolut ikke scorer designpriser, men det er heller ikke meningen.Formålet med den lille computer er at være gemt væk bag en skærm eller under bordet, hvad end det er som en privat mediecomputer, som hjerne i digital skiltning eller som en virksomheds point-of-sale-enhed.Særligt maskinens mange porte er rettet mod det sidste.Computeren kommer med porte til næsten alle typer enheder, hvad end det er USB 3.0 A- og C-porte, 2 x USB 2.0-porte, kortlæser, Kensington-sikkerhedsport, displayport eller HDMI-port.Der er endda en ældre og for mange i dag ligegyldig RS-232-port, der benyttes til at forbinde ældre hardware til computeren som eksempelvis ældre PoP-enheder.Vi kunne dog godt havde brugt flere USB 3.0-porte her i 2017, men eftersom de fleste nok alligevel vil bruge en til to USB-porte på tastatur og mus, går det nok. I øvrigt havde vi gerne set USB C-porten have været USB 3.1.Computeren har port til ethernet-stik og kommer også med WiFi 802.11b/g/n, men ikke den nyere ac, der giver en bedre og hurtigere forbindelse. I 2017 kan det være en mangelvare, men det kommer helt an på, hvad du skal bruge computeren til.Der er desuden rig mulighed for både at sætte computeren oprejst eller hænge den fast bag en skærm via et medfølgende hængselssystem (VESA).Inde i den lille computer, der ikke er meget større end en gammel Lillebror-madkasse, finder du den indbyggede Intel Kaby Lake-processor samt rig mulighed for at udvide enheden.Du skal selv tilføje lagerplads enten i form af en 2,5” tommer harddisk/SSD eller den mindre, men også dyrere M.2 SSD samt DDR4-hukommelse af SO-DIMM-typen, op til 32GB.Ligesom ved Intels NUC eller Gigabytes BRIX-maskiner er det let at tilgå indmaden i Shuttle XPC Nano NC03U3.Det er svært at give et samlet billede af, hvor kraftfuld computeren er, da en stor del af hardwaren er baseret på, hvad du selv fylder i den, men vores testede model havde en Intel Core i3-processor (syvendegeneration), 4GB DDR4 RAM og 256 GB SSD (M.2 SATA3).Den fungerede fint som en kontormaskine med en række browser-vinduer og Office-programmer åbne, men mest imponerende klarede den uden problemer 4K-videovisning via en 4K-skærm.Det er ganske imponerende på så lille en maskine.Vi havde desuden ikke de store problemer med installation af Windows 10 eller lignende, men vi kan læse os til, at der er mange, der har problemer med drivere.Shuttles lille maskine fås enten som en ‘barebone-enhed,’ uden lagerplads, hukommelse og styresystem eller som en samlet enhed fra Shuttle selv, og hvis du leder efter en lille mini-computer, kan Shuttle XPC Nano NC03U3 være et godt bud.Vores største mangler har været på port- og forbindelsesområdet, hvor vi har manglet en nyere standard inden for WiFi samt at USB-porten er USB 3.1-standard for at være mere fremtidssikker.Det er ikke et ‘performance-bæst,’ men den indbyggede i3-processor kunne fint klare de opgaver, som man kan forvente af så lille en computer.Vi kan læse os til, at flere oplever problemer med drivere omkring særligt USB-portene, da de ikke er standarddrivere, men det var ikke noget, som vi selv oplevede.