Kaspersky dropper EU-sag mod Microsoft og Windows Defender

Kaspersky Lab er tilfreds med de seneste ændringer i Windows 10 og dropper monopolsager i EU, Tyskland og Rusland.

Det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky Lab har droppet at føre en monopolsag mod Microsoft ved de europæiske konkurrence-myndigheder.Kaspersky klagede i juni måned til EU, fordi sikkerhedsfirmaet mente, at Microsoft har misbrugt sin dominerende position på markedet for styresystemer til at promovere sit eget antivirus-produkt – Windows Defender.Men nu trækker Kaspersky sagen tilbage, fordi Microsoft har indvilliget i at adressere problemet med den kommende Windows 10-opdatering.Kasperskys utilfredshed har blandt andet gået på, at Windows 10 ved opdateringer deaktiverer sikkerheds-software fra tredjepartsvirksomheder, hvis softwaren ikke er fuldt kompatibel med Windows 10, ligesom Kaspersky mener, at tredjepartsvirksomheder har haft for kort tid til at teste nye versioner af sine produkter med Windows 10.Microsoft har indvilliget i at give Kaspersky og andre leverandører bedre tid til at teste sin software med nye versioner af Windows 10, ligesom notifikationer fra installeret tredjeparts-software kommer til at fremgå tydeligere hos brugeren.De kommende ændringer har skabt forsoning mellem Microsoft og Kaspersky, og sidstnævnte dropper nu sine monopolsager ved EU og konkurrencemyndighederne i både Rusland og Tyskland.”Vi er fuldt tilfredse med de ændringer, der bliver implementeret i Windows 10 Fall Creators Update, og vi vil informere alle relevante myndigheder om, at vi ikke længere har noget udestående med Microsoft,” hedder det i et blogindlæg hos Kaspersky Lab.