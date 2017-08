Den store mobilbetalings-krig i gang i Danmark: Det skal der til for at vinde krigen

ComputerViews: Tre spillere kæmper om at vinde den store mobilbetalingskrig, men det er stadigt uklart, hvem der ender som den store vinder.

En mobilbetalingsløsning skal være lige så pålidelig og simpel at bruge, som et fysisk betalingskort.

Danske Banks Mobilepay og Nets nye Dankort-app udkæmper i disse måneder en sand betalingskrig i den danske detailhandel.Men nu har endnu en spiller meldt sig i krigen. Nemlig Apple Pay, og samtidig kan vi også forvente, at Android Pay og Samsung Pay før eller siden kaster sig ind i kampen.Spørgsmålet er dog, hvilke spillere der er i stand til at vinde krigen og få gjort mobilbetalinger til en gængs betalingsform i DanmarkVi har identificeret fire krav, der skal opfyldes for at vinde krigen.Den største udfordring for mobilbetalinger er, at de kun i begrænset omfang løser et problem. Det vil sige, at de færreste danskere i dag oplever betalinger med et fysisk kort som en stor gene.Men i en tid, hvor vores telefoner ofte er tættere på hånden, end pungen er, bliver mobilbetalinger stadig mere relevante.Det er dog afgørende, at tjenesten er designet, så betalingen sker så friktionsløst som overhovedet muligt.Med Apple Pay behøver du blot at placere din finger på touch-id-sensoren og holde telefonen hen til terminalen for at betale.Men både MobilePay og Dankort-appen arbejder i øjeblikket med at indføre mobilbetaling fra låsskærmen.De bedste eksempler på friktionsløse betalinger finder vi dog i Amazons supermarked, Amazon Go, og hos kørselsapps som Uber. Her behøver du slet ikke at finde din telefon frem, men du bliver i stedet automatisk faktureret, når du træder ud af supermarkedet eller bilen.Ingen af os ønsker at være ham, der står i supermarkedskøen og vifter med sin mobiltelefon foran en betalingsterminal, og så først bagefter finder ud af, at han bruger den forkerte app.Derfor skal en succesfuld løsning kunne anvendes i de fleste butikker, og som absolut minimum bør der skiltes med, hvilken løsning der understøttes.I dag er billedet herhjemme ekstremt fragmenteret.Hos McDonalds betaler du med Mobilepay, mens Dansk Supermarked har sendt Mobilepay på porten til fordel for Nets Dankort-app, og hos Coops butikker foregår betalingen med virksomhedens egen app.I USA har undersøgelser ligeledes vist, at to-tredjedele af de amerikanske butikker ikke understøtter Apple Pay.I Danmark vil andelen af butikker, der understøtter Apple Pay dog formentligt blive betydeligt højere, fordi langt de fleste kortterminaler i Danmark er forberedt til kontaktløsebetalinger via NFC.Samtidig indgår Apple normalt en række partnerskaber med førende butikskæder, der er med til at øge kendskabsgraden til Apple Pay, og Apple er formodentligt allerede nu i dialog med danske detailkæder.Det er logik for burhøns, at en løsning ikke kan få succes uden tilstrækkeligt mange brugere.Her står MobilePay relativt godt stillet, fordi appen ifølge Danske Bank er installeret på mere end 3 millioner smartphones i Danmark.Men også Apple Pay har umiddelbart gode kort på hånden, fordi løsningen er indbygget i iPhonen, der er den mest udbredt smartphone i landet.Til gengæld hæmmes Apple Pay af, at adgangen til tjenesten også afgøres af, hvilken bank og hvilke betalingskort den enkelte bruger.Det kan være med til at skabe en forvirring, der afholder den almindelige bruger fra at anvende tjenesten, og det står i kontrast til Nets Dankort-app og MobilePay, der kan anvendes af alle, der har en nyere iPhone eller Android-telefon.En betalingstjeneste skal være baseret på teknologi, der er velafprøvet og lige så driftsikker som et fysisk betalingskort.Bare en enkelt dårlig oplevelse kan betyde, at kunden mister tilliden til en mobilbetalingsapp.I Kina har forbrugerne i stort omfang taget mobilbetalinger til sig, og ifølge Zennon Kapron, der er ekspert i den kinesiske fintech-industri, er en del forklaringen, at de kinesiske udbydere af mobilbetalinger har valgt at basere betalingerne på QR-koder, der er kendetegnet ved at være en yderst driftsikker teknologi.I Danmark baserer både Nets Dankort-app samt Mobilepay sig på bluetooth, men begge tjenester understøtter samtidig brug af QR-koder, hvis bluetooth-forbindelsen fejler.Det er denne skribents erfaring, at betalinger via QR-koderne fungerer betydeligt mere stabilt end bluetooth-forbindelsen.Apple Pay gør derimod brug af iPhonens indbyggede NFC-chip, men Apple tillader ikke, at andre betalingstjenester kan anvende telefonens NFC-chip.Android Pay og Samsung Pay er ligeledes baseret på NFC, men det vides endnu ikke, hvornår de to tjenester kommer til Danmark.