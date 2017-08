TDC Group barberer 300 millioner kroner af omkostningerne i 2017: Reducerer medarbejderstaben med 600 personer

Tekniker fra TDC. Foto: Jørgen True.

Koncerndirektør og CFO i TDC Group og Yousee, Stig Pastwa.

Der bliver i løbet af 2017 samlet set 600 færre ansatte i TDC Group.Det oplyser telekoncernen i forbindelse med dagens halvårsregnskab. TDC Group budgetter med omkostningsbesparelser på omkring 300 millioner kroner i 2017.Omkostningsbesparelsen på 300 millioner betyder også, at antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere alene i år vil blive reduceret med otte procent. Det svarer til 600 ansatte.“Vi har tilpasset vores omkostninger, og i det her regnskab melder vi ud, at vi for det samlede år forventer at spare omkring 300 millioner kroner på vores omkostninger i forhold til sidste år,” siger koncerndirektør og CFO i TDC Group og Yousee, Stig Pastwa, til Computerworld.“Det er en kombination af flere ting, men den største post er færre ansatte.”“De 300 millioner kroner er omkring 400 medarbejdere, som har forladt os i første halvår, og så er det omkring 200 medarbejdere, som allerede på nuværende tidspunkt er i en opsigelsesperiode. Det er ikke nye opsigelser, men de skal forlade os her i løbet af andet halvår,” siger Stig Pastwa.TDC Groups omsætning i andet kvartal i år er faldet med 2,9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år til nu 5,1 milliarder kroner. Driftsresultatet er gået tilbage med 2,8 procent til 2,1 milliarder.Ser man på første halvår 2017 sammenlignet med første halvår 2016, er omsætningen faldet med 1,1 procent og driftsresulatet med 1,9 procent.I regnskabet kan man også se, at TDC Groups driftsresultat er faldet med 4,4 procent her i Danmark, mens Norge med en vækst på 7,7 procent igen varmer godt i koncernens regnskab.TDC Group ender ud med et samlet overskud på 440 millioner kroner i kvartalet, hvilket er et fald på hele 22,1 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Ser man på halvårsregnskabet, er der tale om et fald på 11,5 procent i resultatet.Samtidig taber TDC Group kunder på stort set alle forretningsområder - blandt andet er der forsvundet 10.000 mobilkunder fra første til andet kvartal, mens tv-forretningen taber omkring 23.000 kunder.“Vi er i gang med at vende en supertanker. Når vi sidste år tabte vi knap 11 procent på vores driftsindtjening, og vi så i dette kvartal taber omkring 2,8 procent i forhold til sidste år, så er det et spørgsmål om, at vi er ved at vende,“ siger Stig Pastwa.“Vi har en lidt bedre indtjening i et super konkurrencepræget marked på mobilsiden, og selvom vi også i dette kvartal taber i erhvervsforretningen, er det mindre,” siger CFO’en videre.