Lad hammeren falde over alle offentlige myndigheder, der sjusker med vores persondata: Giv dem kæmpebøder

Computerworld mener: Regeringen lægger op til, at offentlige myndigheder kan slippe for bøder, når de sjusker med persondata, mens private virksomheder skal betale kassen. Det er både uretfærdigt og et tab for sikkerheden - for tilsyneladende er der behov for straf, hvis budskabet skal sive ind.

Så store bøder er der lagt op til Med GDPR vil organisationer kunne få bøder på op til 20 millioner euro eller fire procent af den globale omsætning, hvis de ikke overholder persondata-reglerne. EU vil vælge her vælge det største af beløbene.



Der lægges for tiden op til, at der indføres en anden strafferamme på 10 millioner euro eller to procent af den årlige omsætning for mindre forseelser.

Der vanker en bøde, hvis du arbejder i en offentlig myndighed og kører for stærkt i en af myndighedernes biler.Og overtræder en kommune arbejdsmiljøloven, så falder hammeren - på nøjagtigt samme måde, som hvis der var tale om en privat virksomhed.Men når EU's nye dataforordning, med det mundrette navn GDPR til maj 2018 træder i kraft, lægger regeringen op til, at det offentlige slipper for bøder, hvis der sjuskes med borgerns data. Til gengæld skal private virksomheder til lommerne i stor stil.Forskelsbehandlingen er skidt for både sikkerheden og retfærdigheden.For faktum er, at størstedelen af dine personlige oplysninger sandsynligvis opbevares af en offentlig myndighed, hvor retten til at blive glemt ikke gælder. Og faktum er også, at de samme offentlige myndigheder har været knapt så gode til at passe på dem.Et eksempel er det tragikomiske eksempel, hvor Statens Serum Instituts Forskerservice sendte 5.282.616 danskeres helbredsoplysninger med posten til et kinesisk myndighedskontor.For en ting er at begå en dum fejl. Noget andet er at gentage samme fejl igen og igen.Men det ser ud til at være virkeligheden.Ikke en eneste kontrolleret myndighed overholdte således persondataloven, da Datatilsynet gennemførte kontrol hos 16 kommuner og alle fem regioner i 2016.Det er skræmmende mange. Og det er en klar indikation på, at sikkerhed ikke prioriteres højt nok på direktionsgangene i de offentlige myndigheder.Det nemmeste ville være, hvis myndighederne kunne klare det selv.Men det er der desværre ikke noget, der tyder på. Og så må der bøder til, som når fartsyndere har svært ved at forstå skiltene foran den lokale skole.På Computerworld er vi helt klar over, at bøder til de offentlige myndigheder kan betyde, at betyde, at den service, som den offentlige myndighed leverer, kan blive forringet.Men så må ledelsen gå med hatten i hånden til de bevilgende politikere og forklare sammenhængen - de kender vejen fra når it-projekter er kørt af sporet, eller den strenge vinter kræver ekstra indkøb af salt til vejene.Og på samme måde som uforbederlige fartsyndere ofte må generhverve kørekortet, ville det samtidig være oplagt at sætte særligt udfordrede myndigheder og deres ledelse under et skærpet tilsyn med krav om at levere månedlige rapporter og inspektioner.Det er en mulighed, som staten allerede i dag har, når kommunerne farer vild i økonomien.Det ville være tungt og dyrt. Men det er tilsyneladende nødvendigt, hvis datasikkerheden skal tages alvorligt.Hvad mener du? Skal vi kunne opkræve bøder af offentlige myndigheder, som ikke overholder de nye regler? Hvilken sanktion vil være mest effektiv? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.