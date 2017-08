Overblik: Sådan klarer Apple Pay sig i forhold til andre betalings-apps

Apple Pay kommer snart til Danmark, men der er masser af alternativer. Få overblikket her.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere





Apple Pay kommer til Danmark inden årets udgang.Der er dog allerede nu masser af muligheder for at betale med din mobiltelefon med enten MobilePay eller Nets Dankort-app.Derudover kan vi også forvente, at tjenester som Samsung Pay og Android Pay før eller siden vil blive lanceret i Danmark.De forskellige tjenester adskiller sig dog på en række punkter.Mest markant er forskellen i den anvendte teknologi, hvor Apple Pay, Android og Samsung Pay baserer sig på NFC, mens MobilePay og Dankort-appen gør brug af bluetooth.Derudover adskiller tjenesterne sig også ved, at Apple Pay kun virker på iOS-enheder og med udvalgte banker.MobilePay og Dankort-appen er derimod tilgængelig for alle, der har en Android-telefon eller en iPhone.Herunder kan du se en oversigt over de forskellige tjenester: