Valutaspekulanter rydder grafikkort-lagrene hos ProShop igen og igen: "Det er helt vanvittigt for tiden"

Den nye kryptovaluta ethereum presser markedet for grafikkort voldsomt i disse måneder. For grafikkort anvendes til at udvinde valutaen. "Det er helt vanvittigt for tiden. Siden etherum-valutaen slog igennem i slutningen af 2016, har vi stort set ikke kunne holde grafikkort på lagrene, før de bliver solgt," lyder det fra ProShop.

"Den vildeste handel, vi har oplevet, var, da en kunde kom og købte 92 GTX 1080ti-grafikkort. Det er altså Nvidias mest kraftfulde og dyreste grafikkort til gamere," Michael Nielsen, category manager, ProShop

En sand guldfeber resulterer i disse tider en kæmpe efterspørgsel på grafikkort.Grafikkortene bruges til at 'mine' valutaen ether eller ethereum - en såkaldt kryptovaluta i stil med den mere kendte bitcoin.I modsætning til bitcoin er etherum optimeret til at blive udvundet ved hjælp af grafikkort. Grafikkort har flere kerner til at udføre regneopgaver for at udvinde ether, og det har ført til en decideret hamstring af grafikkort - både fra private i Danmark, men også fra bagmænd i Østeuropa.Det fortæller online-butikken Proshop, der i øjeblikket oplever enorm interesse."Det er helt vanvittigt for tiden. Siden etherum-valutaen slog igennem i slutningen af 2016, har vi stort set ikke kunne holde grafikkort på lagrene, før de bliver solgt," siger Michael Nielsen, category manager hos Proshop, til Computerworld.Og der kan være mange penge at hente, hvis man er villig til at investere."Vi havde en dansk kunde, der havde taget lån på 250.000 kroner i friværdien i sit hus til at købe udstyr til mining," siger Michael Nielsen."Da han fik sat de to første maskiner op, lod han dem køre et døgn, og han tjente knap 900 kroner, og hvis hans udregninger holdt stik, ville han have tjent lånet på 250.000 kroner ind igen inden for to-tre måneder, og derefter var det ren profit," tilføjer Michael Nielsen.Etherum-rusen startede tilbage i slutningen af 2016, men tog fart i april/maj måned, da det begyndte at betale sig at 'mine' efter kryptovalutaen.Og så tog det fart.På bare et år har ethereum-kursen steget knap 4.000 procent.Mining af ether foregår ved at benytte GPU-kraft til blandt andet at udregne matematiske opgaver i forbindelse med transaktioner på netværket.Fra tid til anden udvindes der så en "mønt," en ether, og det er den valuta, der jagtes.Først gik det ud over de nye billige grafikkort fra AMD, der har den bedste 'value for money' - ikke fordi de er de mest kraftige, men fordi der er et højt antal kerner tilgængelige til udregninger.Det har betydet, at de ellers billige AMD RX 570 og - 580-kort ikke længere er så billige igen, da efterspørgslen presser markedet.Prisen på AMD RX 580 er i Danmark eksempelvis steget med cirka 15 procent, og i Tyskland er grafikkort, der før har kostet 1.500 kroner, nu steget til omkring 3.000 kroner.Da AMD så ikke længere kunne levere kort på grund af efterspørgslen, begyndte det at gå ud over kort fra Nvidia: Først de billigere Nvidia-kort som GTX 1060, men senere også de dyrere og mere kraftige kort."Vi har altid haft en stor lagermængde, men pludselig begyndte folk også at hamstre Nvidia-kort - hvilket vi først mærkede på det tyske marked," siger Michael Nielsen.Det samme sker i Proshops afdelinger i Finland, for mange af kunderne kommer fra Østeuropa."Den vildeste handel, vi har oplevet, var, da en kunde kom og købte 92 GTX 1080ti-grafikkort. Det er altså Nvidias mest kraftfulde og dyreste grafikkort til gamere," siger Michael Nielsen.Et GTX 1080ti-grafikkort har en markedsværdi på cirka 5.800 kroner, hvilket betyder, at de 92 kort har en samlet værdi på 525.000 kroner.Man skulle ellers tro, at den høje efterspørgsel er en positiv situation for butikker som Proshop, men butikken med hovedsæde i Aarhus har nu sat begrænsning på, så man kun kan købe to grafikkort ad gangen i butikken."Vi har gjort det for at beskytte vores standardforretning og vores kernekunder. Miner-kunder kommer kun én gang og tømmer lageret, og vi vil hellere sælge til vores mere trofaste kunder, som måske kommer igen senere," siger Michael Nielsen.Desuden har det også krævet ekstra meget tid at håndtere de mange miner-kunder.Det er tid, som Michael Nielsen hellere vil bruge på de mere trofaste gamer-kunder, som er Proshops kernesegment.Kryptovaluta som ether/ethereum og for den sags skyld bitcoin er valuta baseret på et fællesskab uden en centralbank til at styre værdien og mængden af valuta.For knap to måneder siden oplevede ethereum-valutaen et såkaldt flash-crash, for værdien af ether faldt fra 280 dollar til 10 cent, hvorefter den steg igen.Krakker markedet fuldstændig, bliver det grimt for butikker som Proshop."Jeg frygter lidt, at den her valuta kan krakke om måske tre måneder, og at minerne er færdige med at mine. De kort sælges efterfølgende på det brugte marked, og så vil det udhule markedet for os," siger Michael Nielsen.Også markedet for RAM er påvirket af minerne.