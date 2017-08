Morgen-briefing: Stor Counter Strike-turnering kommer til Odense / Disney-film fortsætter på danske Netflix / Danske spilfirmaer sagsøgt af vrede forældre / Mærsk og Danske Bank udvikler betalingsløsning sammen

Stor Counter Strike-turnering kommer til Odense. Disney-film fortsætter på danske Netflix. Danske spilfirmaer sagsøgt af vrede forældre. Mærsk og Danske Bank skal udvikle betalingsløsning sammen. Storinvestor i Uber trækker tidligere topchef Travis Kalanick i retten. Silicon Valleys interesse i udenlandske it-folk styrtdykker.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.Verdens måske største Counter Strike-turnering, Pro League CS:GO Season Six Finale, kommer til Odensemed deltagelse af de 12 bedste Counter Strike-hold fra Europa og USA og en samlet præmiepulje på en million dollar.Odense Kommune bliver samtidig hovedsponsor for eventen og lægger 2,4 millioner kroner på bordet i et sponsorat, der sikrer, at der over de følgende år vil komme yderligere to spil-events af samme størrelse til byen.Finalen i turneringen vil blive afviklet i Sparekassen Fyn Arena fra 8. til 10. december.“At være vært for en af de vigtigste esportsbegivenheder i verden er en fantastisk mulighed for at vise Odense frem til et globalt publikum. I Odense har esport længe været en integreret del af foreningsmiljøet, og det spiller perfekt sammen med byens fokus på ny teknologi,” lyder det fra borgmester borgmester Peter Rahbæk Juel (S).Tidligere finaler i turneringen er blevet afholdt i São Paolo, New Work, Köln og Dallas.Disney-koncernen meddelte for et par dage siden, at selskabet er på vej med egne streaming-tjenester og derfor nu vil opsige sine leveringsaftaler med Netflix.Nu meddeler Netflix imidlertid, at Disney alene har opsagt leveringsaftalen med Netflix i USA, og at beslutningen derfor ikke kommer til at påvirke den danske udgave af Netflix.“Vi fortsætter med at gøre forretning med Walt Disney Company globalt på mange fronter. Vores aftaler med Disney uden for US fortsætter som hidtil. Den [opsigelsen, red] får ingen konsekvenser for nogen af de Disney-film, som vi viser via uafhængige aftaler i disse markeder,” lyder det fra Netflix i en mail til Computerworld.De to danske spilfirmaer Kiloo og Sybo er blevet sagsøgt af en række amerikanske forældre, som mener, at de to selskabers spil bryder de amerikanske privacy-regler ved at udnytte data til sende målrettede reklamer.De to selskaber står bag et af verdens mest udbredte spil, Subway Surfers, men søgsmålet gælder også spil som Frisbee Forever, Tesla Tubes og andre.“Kiloo og Sybo har tilladt annonce-tech-selskaber at embedde deres tracking-software i gaming-apps med henblik på at indsamle og udnytte børns personlige data til at målrette annoncer til dem,” lyder det i en meddelelse om masse-søgsmålet, som advokatfirmaet bag, Lieff Cabraser, har udsendt.Den finder du her. Mærsk og Danske Bank vil under navnet Gatetu sammen udvikle en fælles betalingsløsninger, som skal kunne anvendes på tværs af selskabernes digitale platforme, skriver Børsen. Parterne holder kortene tæt til kroppen om projektet, da projektet ifølge dem fortsat er i et tidligt udviklingsstadie.Til avisen siger Preben Mejer, direktør i Radrlab, at det handler om at være til stede lige netop i købsøjeblikket i betalingsmarkedet.“For at kunne møde øget konkurrence fra for eksempel Amazon, der går ind i shipping, har Mærsk brug for at komme tættere på kunderne og tilbyde tjenester brudt ned i enkelt-kolli, fra a til b, snarere end at operere på containerniveau,” siger han til avisen.En af Ubers største aktionærer, Benchmark Capital, sagsøger selskabets tidligere CEO, Travis Kalanick, der i sommerens løb måtte trække sig fra posten efter pres fra bestyrelse og investorer efter en række sager om sex-chikane og magtmisbrug.Benchmark Capital beskylder Travis Kalanick for at have narret bestyrelsesmedlemmer og direktion til at give ham øget magt over selskabet ved at skjule en række ‘upassende og uetiske retningslinier’ for dem.Travis Kalanick helt forudsigeligt alle beskyldninger, og nu må retten så gå sin gang.De amerikanske it-virksomheder i it-hot spottet Silicon Valley har mistet interessen for udenlandske it-folk, der ellers i årevis har været en vigtig grund til området store succes som international smeltedigel.Ifølge Financial Times faldt antallet af jobsamtaler med udenlandske it-folk faldet med 46 procent i første kvartal og 37 procent for andet kvartal.Ifølge avisen er også antallet af udenlandske ansøgere faldet - dog kun med fire procent.Grunden til faldene er frygt for, at præsident Donald Trump vil indføre strammere immigrationsregler og gøre det sværere at hyre udlændinge.